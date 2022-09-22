كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 37800 و37850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



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وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 37800 و37900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.