دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 37600 و37650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 37800 و37850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.