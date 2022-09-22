Advertisement

إقتصاد

بعد أزمة الغاز... أسعار الحطب ترتفع في المانيا

Lebanon 24
22-09-2022 | 23:09
A-
A+
Doc-P-993308-637995103077480107.jpg
Doc-P-993308-637995103077480107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد مكتب الإحصاء الألماني "ديستاتيس" يوم الخميس، بأن أسعار الحطب وألواح الخشب ارتفعت في البلاد خلال أغسطس المنصرم بنسبة 85.7%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال البيان إن أسعار الحطب وألواح الخشب ارتفعت في أغسطس 2022 بنسبة 85.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبالتالي تجاوزت بشكل كبير الزيادة في أسعار المستهلك ككل.
Advertisement

وأوضح مكتب الإحصاء الألماني أن "أسباب ارتفاع أسعار الحطب والخشب عن المتوسط تتمثل بزيادة الطلب، وزيادة تكاليف الشراء والنقل في قطاع صناعة الأخشاب".

وذكر البيان أنه وفي ظل ارتفاع أسعار الغاز والنفط والكهرباء، يلجأ المزيد والمزيد من الناس إلى الخشب كطريقة بديلة لتدفئة أماكن معيشتهم. 

واشار إلى أنه في أغسطس 2022، اضطر المستهلكون إلى إنفاق مبالغ أكبر بكثير لشراء الحطب لمواقد التدفئة أو السخانات مقارنة بالعام السابق."ديستاتيس" 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:45 | 2022-09-23
08:47 | 2022-09-23
08:35 | 2022-09-23
08:00 | 2022-09-23
06:25 | 2022-09-23
05:23 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website