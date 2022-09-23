28
o
بيروت
35
o
طرابلس
16
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الجزائر تطرح كمية كبيرة من الغاز في الأسواق
Lebanon 24
23-09-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد المدير التنفيذي لمجموعة "سوناطراك" الجزائرية توفيق حكار، أن الشركة طرحت أكثر من 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في السوق الحرة، معظمها للسوق الإيطالية.
وقال حكار في تصريح للتلفزيون الحكومي الجزائري: "تمكنا بفضل الإنتاج الإضافي بين إبريل، وحتى 20 سبتمبر، من وضع 3.2 مليار متر مكعب (من الغاز) في السوق الحرة منها تقريبا 2.6 مليار متر مكعب موجهة للسوق الإيطالية".
Advertisement
وأوضح: "إن التزاماتنا تجاه إيطاليا محترمة بنسبة مئة بالمئة وإلى غاية نهاية السنة سنبلغ 4 مليارات متر مكعب إضافية، أما في سنة 2023 فنؤكد أن قدراتنا الإنتاجية تغطي كل التزاماتنا بأريحية كبيرة جدا".
وقال المسؤول الأول في عملاق النفط والغاز الجزائري إن "هناك لغطا وحتى أخطاء متعمدة من بعض الأطراف التي تعمل على إضعاف الجزائر في هذه الناحية، لكن عمل المشاريع هو إجابة واضحة لكل محاولة لتغليط الرأي العام".
وكانت مجموعات "سوناطراك" و"إيني" الإيطالية و"أوكسيدنتال" الأميركية و"توتال" الفرنسية، وقعت منتصف يوليو عقدا ضخما بقيمة 4 مليارات دولار يمتد لـ 25 عاما وينص على "تقاسم" إنتاج النفط والغاز في حقل بجنوب شرق الجزائر.
ومنذ بداية عام 2022، زودت الجزائر إيطاليا خصوصا عبر الأنبوب الذي يربط البلدين مرورا بتونس بـ 13.9 مليار متر مكعب من الغاز، متجاوزة الكميات المتفق عليها سابقا بنسبة 113 في المئة.
وتعد الجزائر أول مصدّر للغاز في إفريقيا وتمد أوروبا بنحو 11 في المئة من احتياجاتها.
"أ ف ب"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطيب نادين الراسي ينشر لها صورة جديدة.. بدت نحيفة جداً شاهدوا كيف أصبحت
Lebanon 24
خطيب نادين الراسي ينشر لها صورة جديدة.. بدت نحيفة جداً شاهدوا كيف أصبحت
04:00 | 2022-09-23
23/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
01:52 | 2022-09-23
23/09/2022 01:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-09-22
22/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على مركب الموت قبالة شاطئ طرطوس
Lebanon 24
العثور على مركب الموت قبالة شاطئ طرطوس
13:30 | 2022-09-22
22/09/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أمنية واضحة الى "جهات حزبية"
Lebanon 24
رسالة أمنية واضحة الى "جهات حزبية"
01:45 | 2022-09-23
23/09/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:45 | 2022-09-23
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
08:47 | 2022-09-23
ما النسبة التي تستحوذ عليها المرأة في سوق العمل السعودي؟
08:35 | 2022-09-23
لماذا لم يُدرج الاتحاد الأوروبي واردات الألماس في العقوبات ضدّ روسيا؟
08:00 | 2022-09-23
عجز في الميزانية... هذا ما ستعاني منه روسيا خلال العام 2022
06:25 | 2022-09-23
الخليل: لضرورة أن يراعي أي توجه لنظام ضريبي العدالة في التطبيق
05:23 | 2022-09-23
خبر مهمّ من الضمان الإجتماعيّ عن زيادة التعرفات الطبيّة والاستشفائية... ماذا في التفاصيل؟
فيديو
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
23/09/2022 17:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
23/09/2022 17:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
23/09/2022 17:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact