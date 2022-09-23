Advertisement

إقتصاد

إنخفاض في سعر البنزين... كم بلغ؟

Lebanon 24
23-09-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-993410-637995286818003896.jpeg
Doc-P-993410-637995286818003896.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إنخفضت أسعار المحروقات، صباح اليوم الجمعة 23/9/2022 لتصبح على الشكل الآتي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان:668000 (-14000)
- صفيحة البنزين 98 أوكتان:685000 (-13000)
 المازوت: :807000 (-26000)

بينما ارتفع سعر الغاز 2000 ليرة لبنانية وأصبح 390000 .
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البراكس: هذا ما يؤثّر على اسعار المحروقات
lebanon 24
23/09/2022 17:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذه الاسباب انخفضت اسعار المحروقات
lebanon 24
23/09/2022 17:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذه الاسباب انخفضت اسعار المحروقات اليوم.. هل يستمر الوضع هكذا؟
lebanon 24
23/09/2022 17:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ضو: لا عذر لعدم اصدار جدول اسعار المحروقات
lebanon 24
23/09/2022 17:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24

اسعار

المحروقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:45 | 2022-09-23
08:47 | 2022-09-23
08:35 | 2022-09-23
08:00 | 2022-09-23
06:25 | 2022-09-23
05:23 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website