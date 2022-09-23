إنخفاض في سعر البنزين... كم بلغ؟

إنخفضت أسعار المحروقات، صباح اليوم الجمعة 23/9/2022 لتصبح على الشكل الآتي:



- صفيحة البنزين 95 أوكتان:668000 (-14000)

- صفيحة البنزين 98 أوكتان:685000 (-13000)

المازوت: :807000 (-26000)



بينما ارتفع سعر الغاز 2000 ليرة لبنانية وأصبح 390000 .

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