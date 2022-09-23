الجنيه الإسترليني بلغ أدنى مستوى منذ 37 عامًا

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تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عاما، في ظل ازدياد مخاوف المستثمرين حيال المستقبل الاقتصادي ورفع المصارف المركزية معدلات الفائدة لمكافحة التضخم الخارج عن السيطرة، كما افادت وكالة "فرانس برس".انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1,1170 دولارا، وهو أضعف مستوى له منذ مطلع العام 1985، بعدما رفع بنك انكلترا امس تكاليف الاقتراض بـ50 نقطة أساس. وأعقب ذلك زيادة أعلنها الاحتياطي الفدرالي الأربعاء بثلاثة أرباع النقطة، وسط توقعات بزيادات إضافية.