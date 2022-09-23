إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة، وتراوح عصر اليوم، ما بين 37950 و38050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 37700 و37800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.