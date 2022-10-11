‏ inDriver تتحول الى inDrive:اهداف جديدة تواكب التطور العالمي

بعد مرور سنوات من حضورها القوي في العديد من الأسواق حول العالم، كشفت شركة inDriver عن تغيير اسم علامتها التجارية ليصبح inDrive مع الاحتفاظ بكل القيم والمهام الاساسية الخاصة بها لتصبح من مجرد شركة للنقل الذكي إلى مجموعة من الشركات، وتقدم ايضاً برامج تطوير غير ربحية من أجل توفير الراحة في كل المجالات مثل رحلات نقل الركاب وغيرها من الخدمات من خلال أسعار عادلة وشفافة.

من "انداريفر لـ اندرايف"

وفي البداية كشفت نهى عمار مدير التسويق لشركة inDrive في الشرق الأوسط وأفريقيا عن سبب تغيير اسم العلامة التجارية مشيرة إلى أنه تم اقتباس كلمة inDriver في الأصل من Independent Drivers وتعني السائقين المستقلين، inDrive هو اختصار لـ Inner Drive ، ويرمز إلى القوة الداخلية والقيادة كما تم التعبير عنها في مهمة الشركة المتمثلة في تحدي الظلم.

وأكدت"أن تغيير العلامة التجارية ليس فقط تغييرا خارجيا ولكنه بهدف تحديد معاني وأهداف جديدة للشركة، لأن وجود معنى قوي غير ملموس أمر بالغ الأهمية للحفاظ على إلهام الفريق الخاص بـ اندرايف وتعزيز الاتصال الوجداني والشعوري بين المستهلك والعلامة التجارية".

كشفت ايضاً عن مهام شركة inDrive خلال الفترة المقبلة بأنه سيتم تحديد الأسواق ومجالات الحياة التي تتميز بظروف غير عادلة وغير شفافة ، من أجل تقديم نماذج أعمال بديلة ،وينطبق ذلك على الأسواق التي يتم فيها تحديد أسعار الرحلات من خلال خوارزميات معقدة ومخططات غير شفافة ، مما يجعلها غير عادلة بشكل أساسي ايمانا من شركة inDrive أن السعر الذي يتفاوض عليه المستخدمون بشكل مباشر هو السعر العادل، لأن المهمة الأساسية هي للتوفير فرص تسعير عادلة لأكبر عدد ممكن من الناس في مختلف البلدان حول العالم".

وعلى مدار السنوات، تحولت inDrive من مجرد شركة لنقل الذكي إلى سوق تجاري يقدم العديد من الخدمات الحضرية، حيث يستطيع المستخدم أن يبحث عن وظيفة، طلب عمال وفنيين من أجل الخدمات المنزلية والشخصية ، حجز رحلات لمسافات طويلة وايضا خدمات الشحن، الى جانب التوسع المستمر للشركة في قطاعات إستراتيجية جديدة مثل التكنولوجيا المالية ، توصيل الطعام ،التجارة الإلكترونية ، بالإضافة إلى تطوير برامج تطوير غير ربحية على نطاق واسع.

مهام شركة inDrive : التصدي للظلم

وقالت نهى عمار عن المشاريع غير الربحية :"التزامًا بمهمتها ، ستخصص الشركة ومساهموها موارد أكبر للمشاريع غير الربحية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والسلامة البيئية والرعاية الصحية والفن والرياضة، ونجحت الشركة في إطلاق هذه الأنواع من البرامج وهو BeginIT ، وهو مشروع اجتماعي وتعليمي للأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض بالحصول على التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبمرور الوقت سوف يزداد عدد وحجم هذه المشاريع ، حيث نسعى جاهدين لتوفير وصول عادل للخدمات والتعليم وغيرها من فرص النمو والتنمية".

شعار ( من الناس إلى الناس)

ورفعت inDrive شعار (من الناس إلى الناس)، استناداً للحملة الإعلانية العالمية الأولى التي تتميز بعلامة inDrive التجارية الجديدة وهي فكرة إضفاء الطابع الإنساني على التكنولوجيا، على عكس ما يحدث في هذه الصناعة ، و تؤمن inDrive أنه يمكن للأشخاص التفاوض بشكل مباشر دائمًا، كما سيظل المبدأ التوجيهي المتمثل في "الناس إلى الناس" من دون تغيير وينعكس الآن في شعار الشركة.

انطلاقة شركة inDrive :

وكانت انطلاقة شركة inDrive في مدينة ياكوتسك في روسيا عام 2012 استجابة لمطالب الناس بسبب التسعير غير العادل لسيارات الأجرة، وصولاً لتقديم خدماتها المختلفة لأكثر من 4 ملايين شخصاُ يومياً حول العالم حيث يتواجد التطبيق في 707 مدينة بـ47 دولة في خمس قارات ،كما يصنف المركز الثاني عالمياً ضمن تطبيقات النقل الذكي في العالم وفقاً لـ آبل ستورز وجوجل بلاي مع عدد تحميلات يصل إلى أكثر من 150 مليون.

عن الشركة :

تعد inDrive من أسرع شركات النقل الذكي نموًا في العالم، حيث تم تحميل تطبيق الشركة أكثر من 150 مليون مرة ومتواجدة في أكثر من 707 مدينة في 47 دولة ، يقع مقرها الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الاميركية ، والمحاور الإقليمية في أمريكا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا مع أكثر من 2000 موظف في كل أنحاء العالم.

وفي أوائل عام 2021 ، أصبحت " inDrive" يونيكورن بعد إغلاق جولة استثمار بقيمة 150 مليون دولار مع إنسايت بارتنرز ، وجنرال كاتاليست ، وبوند كابيتال ، والتي قدرت الشركة بـ 1.23 مليار دولار