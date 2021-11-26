Lebanon 24
A-
A+
عدّل هذا الخبر
A+
A-
مواضيع ذات صلة
أحزاب ألمانية فائزة في الانتخابات تُعلن عن التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة (العربية)
lebanon 24
26/11/2021 13:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عون" يلتف" على المجلس الدستوري ومخاوف من تكرار تجربة" الحكومة الانتقالية
lebanon 24
26/11/2021 13:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإثيوبية تقول إنها "تدين وترفض" العقوبات الأميركية ضد إريتريا
lebanon 24
26/11/2021 13:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج تدعو لإعادة حمدوك والحكومة الانتقالية للسلطة بالسودان
lebanon 24
26/11/2021 13:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في الاستقلال Lebanon 24
02:00 | 2021-11-22
01:30 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website