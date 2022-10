أمور تجعل أديل سعيدة... ما هي؟

Advertisement

ردّت الفنانة البريطانية أديل، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع المعجبين مؤخراً- Happy Hour with Adele، عما كانت تفعله مؤخراً وعلى الأشياء التي تجعلها سعيدة، لافتة إلى أن هناك أشياء تجعلها سعيدة، من بينهم حبيبها "ريتش بول" والشوبينج أو التسوق.تحدثت أديل أنها تخصص وقتاً لـ"ريتش"، وأعطت نظرة ثاقبة على علاقتها معه، حيث ترتبط المغنية الحائزة على جائزة غرامي مع وكيل الرياضة الأميركي منذ ربيع عام 2021، بعد أشهر من انتهاء طلاقها من زوجها السابق "سيمون كونيكي".وقد شوهد الثنائي في حالة من الحب والرومانسية خلال مشاهدة ألعاب كرة السلة، واشتريا معاً منزلًا في Beverly Hills بقيمة 48 مليون جنيه إسترليني، إلا أنهما يميلان إلى إبقاء علاقتهما بعيدة عن دائرة الضوء. وقد قالت أديل مازحة: "لقد بدأ الموسم للتو، وصدقوا أو لا تصدقوا، فأنا في الواقع من أشد المعجبين بكرة السلة".كما اعترفت أديل بأنها تحب التسوق، فهي تشتري الكثير من الملابس، حتى وإن لم يكن لديها السبب للشراء. وتصر أنها لا تدخر الأموال، بل تحب شراء الكثير من الأشياء مثل الأحذية الرياضية والبنطلونات. وأوضحت أنها لا تنخرط في العديد من الأنشطة، فقط تشتري ملابس في حالة خروجها ولا تذهب إلى أي مكان آخر.واستطردت مغنية Hello لتقول إن الخروج مع كلبيها "بوبي" و"فريدي" يجعلها سعيدة. ثم تحدثت عن لعبة على هاتفها، تلعبها كثيراً. قالت مغنية Easy On Me، أنها لا تتذكر اسم اللعبة ولكنها وصفت اللعبة بأنها مشابهة لـ Wordle. وقالت عنها: "إنها التطبيق الوحيد الذي أنفقت عليه المال على الإطلاق. أنا منزعجة حقاً من نفسي. أنا في المستوى 900".فيما يبدو أن أديل تجد أيضاً طريقاً جديداً للسعادة من خلال التعلم وإستكمال دراستها. فهي تخطط لإضافة المزيد إلى جدولها الزمني، حيث كشفت عن خططها للدراسة والحصول على شهادة في الأدب الإنكليزي."بعد فيغاس، أرغب حقاً في الحصول على شهادة في الأدب الإنجليزي. ومضت للتعبير عن أنها كانت ستصبح معلمة لولا نجاحها كمغنية، قائلة: "إذا لم أنجح في غنائي، لكنت بالتأكيد مدرِّسة أدب إنجليزي". وتابعت: "أشعر بالتأكيد أنني استخدم شغفي للغة الإنجليزية في ما أفعله. ولكن على الرغم من أن الأمر لا يعني أنني سأستمر في الحصول على وظيفة من درجتي العلمية، إلا أنني أتمنى لو كنت قد ذهبت إلى الجامعة، أتمنى لو كانت لدي تلك التجربة".وأكدت أديل أنها لن تذهب للجامعة لكنها ستُكمل دراستها عبر الإنترنت، قائلة: "لن أذهب إلى جامعة، سأفعل ذلك عبر الإنترنت ومع معلم، لكن هذه خطتي لعام 2025. إنها فقط للحصول على المؤهلات".