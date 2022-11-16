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المرأة

بالـ"عكاز"... ممثلة أميركية مشهورة في أول ظهور لها بعد تشخيصها بمرض التصلب العصبي (صور)

Lebanon 24
16-11-2022 | 02:00
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حضرت كريستينا آبلغيت حفل ممشى المشاهير أو ممر الشهرة Hollywood Walk of Fame، يوم الإثنين 14 نوفمبر، احتفالاً بإنجازاتها طوال حياتها المهنية في صناعة الترفيه.


ويُمثل ظهور آبلغيت علانيةً، هو الأول للفائزة بجائزة إيمي منذ الكشف عن تشخيصها بمرض التصلب المتعدد، المعروف باسم MS، في ربيع عام 2021، حيث أعلنت عن تشخيصها بمرضها في عام 2021 وسط إنتاج الموسم الثالث والأخير من كوميديا Dead to Me.
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وفقاً لموقع Variety، ظهر مع آبلغيت أثناء تكريمها في حفل Walk of Fame، النجمين المشاركين في Married... with Children كاتي ساجال وديفيد فاوستينو. حينها عانقتها ساغال وقالت لآبلغيت: "أنتِ لست وحدك. كلنا هنا ". كما كانت نجمة Dead to Me ليندا كارديليني والمبدعة ليز فيلدمان، متواجدتين أيضاً لتكريم آبلغيت.
وصعدت آبلغيت إلى المنصة في الحفل بمساعدة ساغال، التي بقيت على خشبة المسرح معها أثناء حديثها. تحدثت آبلغيت عن طموحها لتوثق اسمها في ممشى المشاهير منذ أن كانت في سن الخامسة من عمرها. بعد ذلك، أشارت آبلغيت إلى أنها لم تستطع الوقوف لفترة طويلة، وأخبرت الحاضرين في الحفل بأنها تشكر الأشخاص الذين تحتاج حقاً أن تشكرهم، مشيرة إلى ساغال، كارديليني، فاوستينو، وفيلدمان، حيث وصفتهم بعائلتها.
 


ولم تستطع آبلغيت حبس دموعها أثناء حديثها عن ابنتها وشكرتها على دعمها من خلال تشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد.
 
 
قالت آبلغيت: "أهم شخص في هذا العالم هي ابنتي. أنتِ أكثر بكثير مما تعرفوه. أنتِ جميلة جداً ولطيفة وذكية ومثيرة للاهتمام. أنا محظوظة كل يوم لأنني أستيقظ وآخذك إلى المدرسة... شكراً لوقوفك بجانبي خلال كل هذا".
 
 
ووصفت آبلغيت معجبيها الحاضرين بالرائعين، وأضافت: "إلى كل واحدٍ منكم.. أحبكم جميعكم جداً".
 
كريستينا آبلغيت وتاريخ مرضي طويل
 
 واجهت آبلجيت مخاوف صحية في الماضي، بما في ذلك تشخيص سرطان الثدي في عام 2008 متبوعاً باستئصال الثديين، وإزالة المبيضين وقناتي فالوب في عام 2017، ومعاناة الأرق.
 
 
تم تشخيص إصابتها بمرض التصلب العصبي المتعدد أثناء تصوير الموسم الثالث من مسلسلها الدرامي Dead to Me العام الماضي.
المصدر: سيدتي
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