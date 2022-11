Advertisement

حضرت كريستينا آبلغيت حفل ممشى المشاهير أو ممر الشهرة Hollywood Walk of Fame، يوم الإثنين 14 نوفمبر، احتفالاً بإنجازاتها طوال حياتها المهنية في صناعة الترفيه.ويُمثل ظهور آبلغيت علانيةً، هو الأول للفائزة بجائزة إيمي منذ الكشف عن تشخيصها بمرض التصلب المتعدد، المعروف باسم MS، في ربيع عام 2021، حيث أعلنت عن تشخيصها بمرضها في عام 2021 وسط إنتاج الموسم الثالث والأخير من كوميديا Dead to Me.وفقاً لموقع Variety، ظهر مع آبلغيت أثناء تكريمها في حفل Walk of Fame، النجمين المشاركين في Married... with Children كاتي ساجال وديفيد فاوستينو. حينها عانقتها ساغال وقالت لآبلغيت: "أنتِ لست وحدك. كلنا هنا ". كما كانت نجمة Dead to Me ليندا كارديليني والمبدعة ليز فيلدمان، متواجدتين أيضاً لتكريم آبلغيت.