بعد انتصار جوني ديب... أين تعيش آمبر هيرد مع ابنتها؟

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بعدما قضت فترة بين قاعات المحاكم وتحت أنظار العالم، تبحث الممثلة الأميركية أمبر هيرد عن الخصوصية والهدوء في حياتها لأجل رعاية ابنتها، بعد خسارتها دعوى التشهير التي رفعها ضدها طليقها جوني ديب وانتصر في نهايتها.وفي هذا الشأن، قال مصدر لبرنامج (ET) الأميركي، أن أمبر تعيش في أوروبا منذ محاكمتها مع نجم "قراصنة الكاريبي" التي انتهت في حزيران الماضي.كما أضاف "تشعر بأنها تحصل على مزيد من الخصوصية خلال تواجدها في الخارج، وهي تحب ذلك هناك وتشعر براحة أكبر. هي في حالة جيدة ويمكنها أن تبقى بعيدة عن الأضواء وفقط مع ابنتها". وكانت أمبر قد استقبلت صغيرتها أونا بيج في 2021.وتابع المصدر قائلاً "تركز آمبر أكثر على أن تكون أماً وأن تكون لابنتها، هي تريد أن تمضي قدماً وتتحضر لفصل جديد من حياتها".