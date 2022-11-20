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المرأة

نجمة هندية شهيرة تنفعل على أحد الحراس خلال لقاء معجبيها (فيديو)

Lebanon 24
20-11-2022 | 05:00
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تصدر اسم النجمة الهندية شهناز جيل المتواجدة في دبي حالياً، محركات البحث وصفحات السوشيال ميديا، بسبب ما حصل من مواقف معها خلال لقائها عدداً من جمهورها ومحبيها، وما تم تداوله من فيديوهات وصور.
إذ انتشر مؤخراً مقطع فيديو قصير لإحدى المعجبات وهي تنهار من البكاء بعد لقائها بـ شهناز جيل في دبي، والملفت أن هذه الفتاة سافرت من كاليفورنيا فقط من أجل مقابلتها في رحبة امتدت إلى 16 ساعة.
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شهناز جيل في دبي - صورة من السوشيال ميديا
 
وعلى هامش وجودها ضمن فعاليات ايفينت The Achiever، تداول المتابعون على السوشيال ميديا مقطع فيديو تظهر فيه شهناز جيل وهي توبخ أحد الحراس الشخصيين الذي حاول دفع معجبيها خلال وجودهم لالتقاط صوراً معها، ثم قامت باخذ الصور معهم بنفسها.
 
 


وتألقت شهناز جيل في هذا اليوم بفستان طويل أحمر اللون ونسقت معه جاكيت طويل باللون البرتقالي، مع ربطة شعر ومكياج بسيط.
 
 
المصدر: et بالعربي

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