فنانة عربية تعمل سائقة سيارة أجرة.. لقلة الأعمال المعروضة عليها (فيديو)

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وجسدت نجلاء يونس في المسلسل شخصية موظفة مكتب الصحة، وتوقعت بعد نجاح العمل أن تنهال عليها العروض الفنية، ولكن حدث العكس تماماً حسب تصريحاتها لبرنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، وأشارت إلى أنها قدمت خلال مشوارها الفني نحو 20 عملاً فنياً، واضطرت مؤخراً للعمل سائقة.







وأضافت نجلاء يونس أن عدداً قليلاً من الركاب يتعرفون عليها خلال رحلات التوصيل، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى لجوئها إلى التنكر أثناء العمل، إذ تغير مظهر شعرها، حتى تتمكن من العمل دون التعرف عليها. تصدرت الفنانة نجلاء يونس ترند الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن عملها كسائقة لسيارة أجرة في الفترة الأخيرة لتغطية نفقاتها، نظراً لقلة الأعمال الفنية المعروضة عليها، رغم تألقها ضمن مجموعة نجوم مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين.وجسدت نجلاء يونس في المسلسل شخصية موظفة مكتب الصحة، وتوقعت بعد نجاح العمل أن تنهال عليها العروض الفنية، ولكن حدث العكس تماماً حسب تصريحاتها لبرنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، وأشارت إلى أنها قدمت خلال مشوارها الفني نحو 20 عملاً فنياً، واضطرت مؤخراً للعمل سائقة.وأضافت نجلاء يونس أن عدداً قليلاً من الركاب يتعرفون عليها خلال رحلات التوصيل، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى لجوئها إلى التنكر أثناء العمل، إذ تغير مظهر شعرها، حتى تتمكن من العمل دون التعرف عليها.

وذكرت خلال اللقاء أن الفكرة جاءتها من أقرب صديقة لها، لذا قررت خوض هذه المغامرة على سبيل التجربة، لكنها لم تواجه أي تحد كبير خلال عملها.

وقالت إن حياتها تمر بمراحل مختلفة، ومن الوارد أن تكون هناك أيام في الأعلى وأيام في الأدنى، لكنها تكره أن تكون قليلة الحيلة، خاصة أنها تزوجت ثم انفصلت بعد سنتين، ولم تجد أن طبعها يتماشى مع زوجها، لذلك قررت الانفصال.

يذكر أن نجلاء شاركت في موسم رمضان 2022 بمسلسل "فاتن أمل حربي" أمام النجمة نيللي كريم، كما انضمت لنجوم الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" مع النجمة منة شلبي.