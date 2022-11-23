تشعرين بأنكِ تفقدين قدرتكِ على التحمّل؟ إليك الحل!

يلجأ معظم الناس إلى فنجان من القهوة لزيادة طاقتهم، ومنع الخمول، لكن هذا لا يمكن أن يكون حلاً دائماً.



لزيادة القدرة على التحمل، يجب الانتباه إلى استهلاك الفيتامينات والمعادن، وبالإضافة إلى التمارين وأسلوب الحياة، سنقوم بالكشف عن 5 طرق من النصائح، التي يمكن أن تساعدكِ على التخلص من التعب والاستمرار في يومك بالطاقة التي تحتاجينها.

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5 طرق لزيادة القدرة على التحمل ومستويات الطاقة لديك، بحسب "زهرة الخليج":

1 . الاستماع إلى الموسيقى

تقدم الموسيقى العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك زيادة القدرة على التحمل وتحسين مزاجك، ويعتبر تمريناً شاقاً يمكن أن يجعلكِ تشعرين بالسعادة والحماس، نظراً للاعتقاد أن الموسيقى تحفز هرمون الإندورفين (هرمون السعادة)، ويستخدم العديد من الأطباء العلاج بالموسيقى لمساعدة الأشخاص على الاسترخاء والهدوء، وللبقاء نشيطة طوال اليوم، استمعي إلى الموسيقى أثناء إكمال أي نشاط.

2 . اليوغا أو التأمل

القدرة على التحمل العقلي حيوية مثل القدرة على التحمل الجسدي، ومن لا يعرف أن ممارسة التأمل يمكن أن تساعد على الاسترخاء؟.. واتضح أنه إذا تمكنتِ من التحكم في مستويات التوتر لديكِ، فسيكون هناك الكثير من الطاقة، إذ يمكن أن تؤدي ممارسة اليوغا والتأمل بانتظام إلى تحسين قدرتكِ على التحمل إلى حد كبير، وإذا كان روتينكِ اليومي يجعلكِ مشغولة للغاية، فعليكِ تجربة ذلك.

3 . ابقي رطبة

قد تواجهين انخفاضاً في الأداء البدني إذا لم تكوني رطبة جيداً، وذلك لأن الجفاف يؤثر على مستويات الطاقة لديكِ، كما يقدم مجموعة متنوعة من الآثار السلبية على صحتكِ العامة، مثل: الصداع والدوخة، وكلها أعراض الجفاف.



من ناحية أخرى، يمكن أن يسبب الجفاف مضاعفات كبيرة، مثل: مشاكل الكلى أو المثانة أو التشنجات أو صدمة انخفاض حجم الدم، لذا اشربي الكثير من الماء لتعزيز قدرتكِ على التحمل وأدائكِ.

4 . الكافيين

تحتوي بعض الفواكه والقهوة والشوكولاتة والشاي الأخضر والكاكاو على مادة الكافيين. وثبت أن الكافيين يحسن القدرة على التحمل وقوة العضلات، وهو محسن أداء شائع بين الرياضيين، علاوة على ذلك يمكن أن يساعد في الذاكرة والإرهاق والأداء العقلي، لذا تناولي فنجاناً من القهوة.

5 . التركيز على النظام الغذائي

للحفاظ على أداء جسمكِ، يجب أن تستهلكي جميع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الطاقة بمرور الوقت إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع 2.



ويعتبر المغنيسيوم وفيتامين (ب12) والحديد والميلاتونين والدهون الصحية والكالسيوم والكربوهيدرات من أهم الأطعمة لزيادة القدرة على التحمل، اتبعي نظاماً غذائياً متوازناً غنياً بالفواكه والخضروات، لتلبية هذا الطلب.