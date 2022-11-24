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المرأة

"مين أخذ الحلقتين".. هذا ما حصل مع ميريام فارس خلال حفلها في القرية العالمية

Lebanon 24
24-11-2022 | 05:00
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تفاعل الجمهور في القرية العالمية مع حفل ميريام فارس الذي أحيته بعد مشاركتها يوم السبت الماضي مع مالوما بتأدية "Tukoh Taka" خلال إفتتاح مهرجان فيفا الرسميّ للمُشجّعين  في قطر.


وخلال تأديتها بعض حركات الرقص على المسرح فقدت ميريام حلقها، حيث أضاعت في المرة الأولى جهة اليسار وبعدها وقعت منها الجهة اليمنى.
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وبعد أن شعرت ميريام أنها فقدت حلقها توقفت عن الغناء وسألت الجمهور "مين أخذ الحلقتين" وبعدها تابعت الغناء بشكل عادي.


ولدى سؤالها للجمهور ان كان يريد أن يسمع أغنية "مكانة وين" قالت " يلي معترض شو بده ..لتكتشف أن هناك من يريدها أن تقوم بالدق على الطبول والتي باتت ترافقها في جميع حفلاتها التي تحييها، منذ أن طرحت أغنية هذا الحلو "الدبكة هي الچوبي على اليوتيوب ولاقت نجاحا عربيا واسعا، وحققت الأغنية على يوتيوب ميريام أكثر من 166 مليون مشاهدة.
 
المصدر: et بالعربي
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