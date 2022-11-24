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المرأة

للمرة الأولى.. بريانكا شوبرا تكشف عن ملامح وجه ابنتها (صورة)

Lebanon 24
24-11-2022 | 11:00
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من فترة إلى أخرى تعطي بريانكا شوبرا لمحة لجمهورها عن ابنتها التي تبلغ حالياً عشرة أشهر.
وفي آخر إطلالة للطفلة، شاركت بريانكا صورة لـ مالتي على خاصية الستوري على "انستغرام"، وككل مرة أخفت بريانكا ملامح ابنتها، وهذه المرة خلف قبعة صوفية زهرية اللون، وهي المرة الأولى التي يعطي الثنائي فيها لمحة عن وجه ابنتهما.
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بريانكا شوبرا
وعلقت بريانكا على الصورة وكتبت بما معناه: "أقصد"، وأرفقت التعليق بإيموجي وجهين بقلوب حمراء.



ويبدو أن الطفلة كانت نائمة في كرسي السيارة المخصص للأطفال في اللحظة التي التقطت لها والدتها الصورة، وقد أخفت القبعة الصوفية عينيها، بينما ظهر منها فمها وأنفها.
 
المصدر: et بالعربي
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