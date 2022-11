آمبر هيرد تقاضي شركة التأمين الخاصة بها.. والسبب؟

رفعت آمبر هيرد دعوى قضائية مضادة ضد شركة التأمين الخاصة بها، مدعية أنها يجب أن تدفع التعويضات التي تُدين بها لزوجها السابق جوني ديب، بعد خسارتها محاكمة التشهير التي عُقدت في وقتٍ سابق من هذا العام. لم تسر الأمور لصالح ممثلة Aquaman بعد القضية رفيعة المستوى التي استمرت لأسابيع في محكمة فرجينيا.

ويأتي ذلك بعد أن رفعت شركة New York Marine and General Insurance Co دعوى قضائية ضد الممثلة لإنقاذ نفسها من دفع أي مبلغ لتغطية خسارتها، حيث تصر آمبر هيرد على أن شركة التأمين مسؤولة عن دفع التعويضات التي تدين بها لجوني ديب.

قضية جوني ديب وآمبر هيرد

فاز ممثل The Pirates of the Caribbean بالحكم في ثلاث تهم، بينما حصلت آمبر هيرد على واحدة. وقد أُمرت بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت لـ"جوني ديب"، والتي وصلت إلى 10.35 مليون دولار. ومع ذلك، نظرًا لأنها من حقها أن تحصل على 2 مليون دولار من ديب في القضية الوحيدة التي فازت بها، فإن الرقم هو 8.35 مليون دولار. وأوضح ديب أنه ليس لديه نية لدفع مبلغ 2 مليون دولار الذي طلبت منه المحكمة دفعه إلى "هيرد" لربح تهمة تشهير واحدة.

آمبر هيرد لا تمتلك المال لدفع التعويض

من المعروف أن آمبر هيرد ليس لديها مبلغ المال لتسديد التعويض، لذلك، فقد اعتمدت على شركة التأمين الخاصة بها لتغطية تكاليف جوني ديب. ومع ذلك، في يوليو الماضي، وردت تقارير تفيد بأن الشركة رفضت دفع المبلغ بحجة أن "هيرد" ارتكبت سوء سلوك متعمد في ادعاءاتها بشأن "ديب"، ورفعت دعوى على الممثلة لإنقاذ نفسها من أي تعويضات. وبالتالي فهي غير ملزمة بالوفاء بسياستها بموجب قانون كاليفورنيا.

آمبر هيرد لشركة التأمين.. اتفاقي كان غير مشروط

الآن، هناك تطور جديد في هذا الأمر، حيث تطالب "آمبر هيرد" شركة التأمين بدفع المبلغ إلى جوني ديب. وفقاً لـ TMZ، عارضت ممثلة The Rum Diary شركة التأمين، مدعية أن شركة التأمين الخاصة بها يجب أن تغطي خسائرها، قائلة إنها أبرمت صفقة غير مشروطة مع الشركة، وأنه يجب عليها حمايتها تحت أي ظرف من الظروف وفقاً للوثائق التي حصلت عليها Radar Online. واتهمت الممثلة الشركة بخرق عقدها من خلال إدارة ظهرها للاتفاقية وطلبت من القاضي إلزام الشركة بدفع التعويض.