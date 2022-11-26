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المرأة

جينيفر لوبيز تعود الى السوشيال ميديا وتعلق: "هذه أنا الآن" (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2022 | 05:00
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استغلت جينيفر لوبيز الذكرى السنوية العشرين لإصدار كتابها "This Is Me… Then" للإعلان عن جديدها "This Is Me ... Now" وهو عنوان ألبومها الجديد والذي يقال انه "يؤرخ للرحلة العاطفية والروحية والنفسية التي قامت بها خلال العقدين الماضيين".
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واختفت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوبيز في الأيام الأخيرة، وسط تكهنات كثيرة بوجود إعلان كبير قيد الإعداد.


وتم إصدار الألبوم الأصلي "This Is Me… Then" في 25 تشرين الثاني 2002.

 
وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي التي تم التحقق منها، تظهر لوبيز وهي تتحول من الفنانة التي كانت آنذاك إلى ما هي عليه اليوم.
 



"كان هذا أنا ... ثم" كرست لخطيبها آنذاك بن أفليك. وقد تميزت بأغنيتها المنفردة "Jenny From the Block" ، بالإضافة إلى أغنية خاصة عن زوجها الحالي بن أفليك بعنوان "Dear Ben".
 
 
وكانت لوبيز حولت كل حساباتها على السوشيال ميديا إلى اللون الأسود، وحذفت جميع منشورات دون تفسير مسبق عادت اليوم منذ ساعات لمشاركة صور جديدة لها علقت عليها".
وكانت استبدلت حسابات جينيفر لوبيز على تويتر (45.5 مليون متابع)، وتيك توك (15.4 مليون)، صور الملف الشخصي بصورة سوداء، ولكن دون حذف منشوراتها السابقة، وعلى فيسبوك حيث يوجد 60 مليون متابع، تم تحديث صورة ملفها الشخصي وصورة الغلاف، بأخرى تُظهر اسمها مكتوب على خلفية سوداء.
 
المصدر: الجميلة
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