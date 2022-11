جينيفر لوبيز تعود الى السوشيال ميديا وتعلق: "هذه أنا الآن" (فيديو)

Advertisement

استغلت جينيفر لوبيز الذكرى السنوية العشرين لإصدار كتابها "This Is Me… Then" للإعلان عن جديدها "This Is Me ... Now" وهو عنوان ألبومها الجديد والذي يقال انه "يؤرخ للرحلة العاطفية والروحية والنفسية التي قامت بها خلال العقدين الماضيين".واختفت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوبيز في الأيام الأخيرة، وسط تكهنات كثيرة بوجود إعلان كبير قيد الإعداد.وتم إصدار الألبوم الأصلي "This Is Me… Then" في 25 تشرين الثاني 2002.وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي التي تم التحقق منها، تظهر لوبيز وهي تتحول من الفنانة التي كانت آنذاك إلى ما هي عليه اليوم.