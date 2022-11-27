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المرأة
بعد عشرين عاماُ... جنيفر لوبيز تعلن عن جزء ثان من ألبوم "هذه أنا"
Lebanon 24
27-11-2022
|
02:00
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بعد مرور عشرين عاماً على ألبومها الغنائي "This is me... then" أعلنت المغنية والممثلة جنيفر لوبيز، أنها ستصدر العام المقبل جزءاً ثانياً بعنوان "This is me... now".
وشاركت المغنية البالغة من العمر 53 عاماً، والتي حذفت منشورات من حسابها على "إنستغرام" في الآونة الأخيرة، مقطعاً مصوراً على منصة التواصل الاجتماعي أعادت فيه نشر صورتها من غلاف ألبومها الذي صدر عام 2002، مرتدية ثوباً وقبعة زهريين، قبل أن تظهر بهيئتها الحالية وهي تقول "هذه أنا آنذاك... هذه أنا الآن".
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وكان ألبوم عام 2002، الذي ضم أغنيات ناجحة مثل "جيني فروم ذا بلوك" و"أول آي هاف"، مستوحى من علاقة لوبيز في ذلك الوقت بالممثل بن أفليك.
وكان النجمان، اللذان أطلق عليهما اسم "بنيفر"، مخطوبين، لكنهما ألغيا زواجهما في 2003 قبل أن ينفصلا بعدها ببضعة أشهر، وأعادا إحياء قصة حبهما مرة أخرى العام الماضي وتزوجا في الصيف.
وفي منشورها على "إنستغرام" ذكرت لوبيز عناوين الأغنيات التي يضمها الألبوم، وعددها 13 من ضمنها أغنية تسمى "دير بن بارت تو" (عزيزي بن الجزء الثاني).
المصدر: الشرق
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