كيف تعرفين أن زوجك يخونك؟ اليك هذه العلامات

التغيرات في الاتصال: لا يعد انقطاع الاتصال علامة إيجابية أبداً، فإذا لم يتواصل زوجكِ معكِ على مدار اليوم، أو لم يشارككِ بعض اللحظات أثناء عمله، فهذا لا يكون مؤشراً صحياً.وقد تشير أيضاً علامات المماطلة التالية، التي تتضمن رفض الاستماع إلى ما تقولينه أو الرد عليه أو قبوله، إلى الخيانة الزوجية:- تجاهل ما تقولينه.- تغيير الموضوع لتجنب الكلام.- العواصف الدائمة أثناء الحديث.- وجود أسباب وهمية لعدم تمكنه من التواصل معكِ.- رفض الإجابة على الأسئلة.- توجيه اتهامات بدلاً من الحديث عن المشكلة الحالية.- استخدام لغة الجسد الرافضة.- التصرف بعدوانية.من المؤشرات على الخيانة أيضا زيادة الاهتمام بالمظهر: بالتأكيد الاعتناء بالنفس أمر إيجابي، لكن عندما يقترن ذلك بسلوكيات أخرى مشبوهة، فقد يكون هذا مدعاة للقلق، إذا كان زوجكِ أو شريككِ مهتماً بشكل متزايد بمظهره، فقد يكون ذلك علامة على الغش.كما ان البقاء بعيداً عن المنزل قد يدل على الخيانة: إذا لاحظتِ تأخر زوجكِ لفترة طويلة عن المنزل، أو الخروج مبكراً عن المعتاد، أو وجود حجج للسفر إلى الخارج، سواء للعمل أو مع الأصدقاء، فهذه تعتبر أولى علامات الخيانة الزوجية.أيضاً اللا مبالاة: عندما يُظهر زوجك لامبالاة أو عدم اهتمام بالأشياء التي اعتاد فعلها، تواصلي معه لمعرفة ما إذا كان هناك سبب آخر لتغيير الارتباط، لكن إذا كنتِ تشكين في الخيانة الزوجية، فقد تكون هذه التغييرات مؤشراً إضافياً إلى الخيانة بالفعل.