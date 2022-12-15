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المرأة

معد للغاية.. ما لا تعرفينه عن "هربس الشفاه"!

Lebanon 24
15-12-2022 | 23:00
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أشار مركز "الصحة" الألماني الى أن "هربس الشفاه" هو مرض معد للغاية يسببه فيروس الهربس البسيط من النوع 1.


وأوضح المركز أن أعراض الإصابة تتمثل في ظهور بثور قيحية على الشفاه مع الشعور بشد وحكة وألم ووخز بها.
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وأضاف أنه يتم علاج هربس الشفاه بواسطة مضادات الفيروسات، مشدداً على ضرورة اتباع بعض التدابير للحيلولة بلا انتقال العدوى إلى شخص آخر، أبرزها عدم التقبيل وعدم استخدام الأغراض الشخصية كالمناشف والأكواب بشكل مشترك، مع مراعاة غسل اليدين بانتظام، لاسيما بعد كل مرة يتم فيها لمس الشفاه.


كما لفت المركز إلى أن هربس الشفاه يشكل خطراً داهماً على الأطفال حديثي الولادة والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.
المصدر: 24.ae
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