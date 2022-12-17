لمنع تساقط الشعر.. إليك 5 زيوت أساسية

مع مرور الوقت، يتعرض الشعر للكثير من العوامل التي تجعله يتقصف ويتساقط، مما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول لمنع تدهور صحة الشعر وخاصة الحلول التي تقوم على المنتجات الطبيعية.

ولمعالجة مشاكل الشعر هذه، هناك تركيبة مجربة تتألف من 5 زيوت للحصول على شعر صحي. وينصح الخبراء بخلط كميات متساوية من جميع هذه الزيوت في زجاجة خاصة واستخدامها مرتبين في الأسبوع.

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وفي ما يلي الزيوت التي تتألف منها الخلطة وفوائدها للشعر، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف أنديا:

زيت جوز الهند



من المعروف أن زيت جوز الهند يقلل من فقدان البروتين في الشعر. ويمنع التدليك المنتظم بزيت جوز الهند تكسر الشعر وجفافه وهشاشته إذ تعمل السلاسل الدهنية الموجودة في هذا الزيت على تهدئة البشرة وترطيبها بعمق.

زيت الخروع



على عكس الزيوت الأخرى، فإن زيت الخروع غني بمضادات الأكسدة والبروتينات والفيتامينات والأحماض الدهنية. لذلك، فإنه يغذي فروة الرأس، ويوفر العناصر الغذائية الأساسية لجذع الشعر ويقويه ويمنع تساقطه.

زيت اللوز الحلو



من المعروف أن زيت اللوز يجعل شعرك أقل عرضة للتقصف، ويحتوي على كمية هائلة من فيتامين E الذي يعمل مضاداً طبيعياً للأكسدة ويعالج أي علامات لتلف الشعر ويصلحها. على عكس الزيوت الأخرى، فإن زيت الخروع غني بمضادات الأكسدة والبروتينات والفيتامينات والأحماض الدهنية. لذلك، فإنه يغذي فروة الرأس، ويوفر العناصر الغذائية الأساسية لجذع الشعر ويقويه ويمنع تساقطه.زيت اللوز الحلومن المعروف أن زيت اللوز يجعل شعرك أقل عرضة للتقصف، ويحتوي على كمية هائلة من فيتامين E الذي يعمل مضاداً طبيعياً للأكسدة ويعالج أي علامات لتلف الشعر ويصلحها.

زيت الزيتون



تشير الدراسات إلى أن زيت الزيتون البِكر الممتاز يمنع هرمون ديهدرو تستوستيرون أو DHT من الارتباط بفروة الرأس ما يؤدي إلى تساقط الشعر. وبالتالي، فهو يقلل من تساقط الشعر، ويحفّز نمو الشعر وصحته. ويمكن أن تساعد خصائص زيت الزيتون المضادة للفطريات في التخلص من القشرة أيضاً، وكذلك تعمل التأثيرات المرطبة لزيت الزيتون على تحفيز إنتاج الشعر.

زيت إكليل الجبل



وجدت دراسة أن زيت إكليل الجبل فعال مثل المينوكسيديل في تعزيز نمو الشعر، ويعتبر أيضاً خياراً لعلاج الصلع الذكوري، إذ تُضاف 10 قطرات فقط من زيت إكليل الجبل العطري إلى مزيج الزيوت الأربعة المذكورة أعلاه للحصول على خصلات طويلة ومشرقة وكثيفة.