Advertisement

المرأة

ما هي أسباب آلام الظهر لدى النساء؟

Lebanon 24
19-12-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1021466-638070773459493493.jpg
Doc-P-1021466-638070773459493493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقع الجزء الأوسط من الظَهر، المسمى بالعمود الفقري الصدري، أسفل العنق، ولكن فوق الجزء السفلي من القفص الصدري. ويشمل 12 فقرة من العمود الفقري و12 قرصاً فقرياً كما توجد أيضاً أربطة وعضلات. ويمكن أن تحدث آلام منتصف الظَهر إذا أصيب أيٌّ من هذه الفقرات أو الأربطة أو الغضاريف.
Advertisement


يمكن أن تختلف أعراض ألم منتصف الظَهر، بحسب الإصابة، وقد تتضمن بعض العلامات الشائعة ما يلي:
- ألم خفيف أو مؤلم.
- ألم حاد ووخز.
- ضيق.
- تصلُّب العضلات.
- الشعور بالحرقة.


وإذا كان ألم ظَهركِ ناتجاً عن مشكلة أكثر خطورة؛ فقد تواجهين أيضاً:
- ضعف العضلات.
- فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.
- خَدَر أو وخز، في الظهر أو الذراعين أو الصدر أو الساقين.
- ألم في الصدر.


ما الذي يسبب ألم منتصف الظهر عند النساء؟
- هشاشة العظام في العمود الفقري.
- التغيرات الهرمونية.
- فتق الأقراص.
- التهاب المفاصل.
- الجلوس أو الوقوف على نحو خاطئ.
- الحوادث والإصابات الطارئة.
- السمنة.
- الجنف أي عندما ينحني العمود الفقري بشكل جانبي في شكل S أو شكل C.
المصدر: سيدتي
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-12-19
11:00 | 2022-12-19
08:00 | 2022-12-19
05:00 | 2022-12-19
02:00 | 2022-12-19
23:00 | 2022-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website