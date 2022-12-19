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المرأة
ما هي أسباب آلام الظهر لدى النساء؟
Lebanon 24
19-12-2022
|
16:00
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يقع الجزء الأوسط من الظَهر، المسمى بالعمود الفقري الصدري، أسفل العنق، ولكن فوق الجزء السفلي من القفص الصدري. ويشمل 12 فقرة من العمود الفقري و12 قرصاً فقرياً كما توجد أيضاً أربطة وعضلات. ويمكن أن تحدث آلام منتصف الظَهر إذا أصيب أيٌّ من هذه الفقرات أو الأربطة أو الغضاريف.
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يمكن أن تختلف أعراض ألم منتصف الظَهر، بحسب الإصابة، وقد تتضمن بعض العلامات الشائعة ما يلي:
- ألم خفيف أو مؤلم.
- ألم حاد ووخز.
- ضيق.
- تصلُّب العضلات.
- الشعور بالحرقة.
وإذا كان ألم ظَهركِ ناتجاً عن مشكلة أكثر خطورة؛ فقد تواجهين أيضاً:
- ضعف العضلات.
- فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.
- خَدَر أو وخز، في الظهر أو الذراعين أو الصدر أو الساقين.
- ألم في الصدر.
ما الذي يسبب ألم منتصف الظهر عند النساء؟
- هشاشة العظام في العمود الفقري.
- التغيرات الهرمونية.
- فتق الأقراص.
- التهاب المفاصل.
- الجلوس أو الوقوف على نحو خاطئ.
- الحوادث والإصابات الطارئة.
- السمنة.
- الجنف أي عندما ينحني العمود الفقري بشكل جانبي في شكل S أو شكل C.
المصدر:
سيدتي
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