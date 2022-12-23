Advertisement

المرأة

فنانة شهيرة تحتفل بخطبتها في أجواء عائلية (صور)

Lebanon 24
23-12-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1022520-638073813755326825.jpg
Doc-P-1022520-638073813755326825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت الفنانة سهر الصايغ بخطبتها على طبيب الأسنان صلاح العباسي ، في حفل اقتصر على حضور أفراد العائلة سواء من جانب سهر أو خطيبها.
 
وأعلنت سهر عن خطبتها من خلال نشر صور تجمعها بخطيبها عبر حسابها الرسمي على " انستغرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات..أسأل الله أن يتمم لنا الخير".
Advertisement
 
خطوبة سهر الصايغ - صورة من صفحتها على انستغرام
 
خطوبة سهر الصايغ - صورة من صفحتها على انستغرام
 
خطوبة سهر الصايغ - صورة من صفحتها على انستغرام

وتجسد سهر الصايغ مؤخراً بمسلسل "بابا المجال" أحد أدوار البطولة النسائية فى العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما ابراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد خالد موسى.
المصدر: سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-12-23
02:00 | 2022-12-23
23:00 | 2022-12-22
16:00 | 2022-12-22
14:00 | 2022-12-22
11:00 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website