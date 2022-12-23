فنانة شهيرة تحتفل بخطبتها في أجواء عائلية (صور)

احتفلت الفنانة سهر الصايغ بخطبتها على طبيب الأسنان صلاح العباسي ، في حفل اقتصر على حضور أفراد العائلة سواء من جانب سهر أو خطيبها.

وأعلنت سهر عن خطبتها من خلال نشر صور تجمعها بخطيبها عبر حسابها الرسمي على " انستغرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات..أسأل الله أن يتمم لنا الخير".

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وتجسد سهر الصايغ مؤخراً بمسلسل "بابا المجال" أحد أدوار البطولة النسائية فى العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما ابراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد خالد موسى.