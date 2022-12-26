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المرأة
بجينز وحذاء رياضي... شريهان تستعد لاستقبال العام الجديد في قصرها (صور)
Lebanon 24
26-12-2022
|
05:00
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نشرت النجمة المصرية شريهان عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على "إنستاغرام"، مقطعاً مصوراً شاركت من خلاله تفاصيل تحضيراتها لاستقبال العام الجديد.
وبإطلالة شبابية، أطلّت شريهان بسروال الجينز وبلوزة نسقتهما مع حذاء رياضي وهي تتفقد تجهيزات الديكور لقصرها، ونشرت أيضاً مقطعاً مصوراً للشجرة التي زينتها بالعصافير مع أغنية: We wish you a merry christmas.
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المصدر: سيدتي
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