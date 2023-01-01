بفستان من الريش.. هكذا استقبلت زوجة النائب اللبناني والفاشينيستا الشهيرة السنة الجديدة (صور)

نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة النائب الياس حنكش، "الفاشينيستا" ريتا لمع، فيديو عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام".

وظهرت ريتا وهي تحتفل بليلة رأس السنة، حيث ارتدت فستانا أسود اللون من دون أكمام يتميز بريش عند منطقة الصدر، ونسقت معه حذاء باللون الأخضر.

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وتشارك ريتا المتابعين بشكل دائم بصور من حياتها الشخصية.

وهي شاركت في ملكة جمال لبنان عام 2003 وحلت وصيفة ثانية، وتزوجت من النائب الياس حنكش عام 2007 ورزقا بـ 3 أولاد.