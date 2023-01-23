بعد الإنتقادات... بريانكا شوبرا تكشف سبب استعانتها بأم بديلة للإنجاب

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تحدثت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا عن قرارها الإنجاب من خلال أم بديلة بكل صراحة وشفافية، مؤكدةً أنها لجأت الى هذا الخيار بعد مرورها بأزمة صحيّة منعتها من الإنجاب.وعبّرت النجمة العالمية في حوار مع مجلة "فوغ" البريطانية، عن استيائها من الانتقادات التي تعرّضت لها بعد انجاب ابنتها من خلال أم بديلة، لافتةً إلى أن لا أحد يعرف الوضع الصعب الذي مرّت به، هذا بالاضافة الى أن ابنتها وُلدت قبل أوانها، رافضةً الغوص في تفاصيل الأزمة التي عانت منها طفلتها، ومؤكدةً إصرارها على عدم الكشف عن ملامح ابنتها مالتي ماري للجمهور حفاظاً على خصوصيتها.ووجّهت شوبرا رسالة الى منتقديها، أكدت لهم فيها أنهم لا يعرفون شيئاً عن الظروف التي مرّت بها، لذا لا يحق لهم التدخل بشؤونها مهما كانت الأسباب، لافتةً الى أن قرار الإنجاب من طريق أم بديلة لم يكن سهلاً أبداً وقد اتخذته بعد تفكير طويل ودعم من زوجها المغني نيك جوناس.وكشفت بريانكا شوبرا أنها تواجدت مع زوجها في المستشفى لمدة ثلاثة أشهر ليكونا الى جانب ابنتهما في غرفة متخصّصة لحديثي الولادة، خاصة بعدما وضعت الأم البديلة الطفلة قبل ثلاثة أشهر من موعد ولادتها.