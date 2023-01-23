إطلالة غير موفقة لنادين نسيب نجيم في الرياض.. والجمهور يُعلّق: "ليه مبهدلة؟" شاهدوا الفيديو

حصدت الممثلة نادين نسيب نجيم جائزة أفضل ممثلة من خلال فاعليات "جوي أورد" في الرياض وذلك عن دورها في مسلسل صالون زهرة الجزء الثاني.

الا ان إطلالة نادين عرضتها للكثير من الانتقادات ووصفها البعض بأسوأ إطلالة لها على الإطلاق.

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A post shared by Elie Hanna | إيلي حنا (@fashionpolice_fp)





فقد ارتدت "توب" كورسيه مع تنورة مفتوحة عند الجانب، واعتبر البعض ان الكورسيه عرضها عند منطقة الأكتاف.

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كما اعتبروا ان الماكياج وتسريحة شعرها أيضا غير موفقة.

الا ان البعض الآخر أشاد بالإطلالة وعلّق أحدهم قائلا: "كتيررررر حلوة وفرش وغيرت ولابقلا". ما رأيكم بإطلالتها؟