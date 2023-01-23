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المرأة

الممثلة القديرة تعود الى المسرح بعد 21 عاماً.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-01-2023 | 14:00
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علمت "لها" أن الممثلة القديرة  يسرا تحضّر لعمل تعود به إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل دام حوالى 21 عاماً، منذ آخر عمل مسرحي قدّمته بعنوان "لما بابا ينام" بمشاركة الراحلَين علاء ولي الدين وحسن حسني عام 2002.
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وكشفت "لها" أن يسرا تعقد جلسات تحضيرية مع مخرج العمل المسرحي لاختيار الممثلين الذين سيشاركون فيه، حتى تبدأ البروفات استعداداً لعرض المسرحية في "موسم الرياض"، والتي تتكتم على تفاصيلها لتكون مفاجأة لجمهورها.(لها)
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