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المرأة
الفنانة الشابة تظهر مع رجل أعمال شهير بعد انفصالها عن حبيبها (صورة)
Lebanon 24
24-01-2023
|
08:00
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رغم نفي الفنانة التركية هاندا أرتشيل، لأكثر من مرة، ارتباطها عاطفياً مع أي شخصٍ، منذ انفصالها عن زميلها النجم كرم بورسين، فإنها تُشاهد بين الحين والآخر مع أحد الشبان، ما يثير شكوكاً حول دخولها في علاقة حب.
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أما آخر الشكوك التي أثارتها النجمة التركية، كان من خلال ظهورها إلى جانب رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي، في أحد الأماكن العامة، حيث أمضيا وقتاً طويلاً معاً، والتقطتهما عدسات الكاميرا وهما يخرجان معاً.
وأفادت وسائل إعلام بأن النجمة ورجل الأعمال دخلا بالفعل في علاقة عاطفية، حيث أمضيا إجازتهما الأخيرة معاً في العاصمة البريطانية لندن، مشيرةً إلى أن هاكان يزور أرتشيل في منزلها كثيراً، ولكنهما يرغبان في أن يبقى ارتباطهما بعيداً عن الصحافة حالياً.
وذلك لم يكن النفي الوحيد، إذ قبل تلك التغريدة بأيام، أوضحت النجمة التركية أنها لا تعيش أي علاقةٍ، وأن قلبها خالٍ، وذلك في معرض ردها على سؤالٍ حول ما إذا عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين كرم بورسين، بعد وجود مزاعم حول رؤيتهما معاً في أحد مقاهي تركيا. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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