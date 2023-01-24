Advertisement

المرأة

عادة رائجة قد تتسبب بتساقط شعرك.. إليكِ هذه النصيحة

Lebanon 24
24-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1031872-638101899557199882.jpg
Doc-P-1031872-638101899557199882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد يتجاهل الكثيرون تجفيف شعرهم عقب الاستحمام والنوم بشعر مبلل، وهو ما قد يتسبب في مشكلة مؤرقة. وبحسب للخبير ماكس ستيفنز، من The Sleep Checklist، فقد يتسبب ذلك في تساقط الشعر وتلفه.


وقال الخبير: "الذهاب إلى الفراش بشعر مبلل يمكن أن يخلق شعراً مجعداً وهشاً، لذا إذا لاحظت أن شعرك ليس بحالة جيدة كما كان عليه من قبل، فقد يكون الوقت قد حان للتخلص من الاستحمام الليلي".
Advertisement


وتابع: "عندما تتقلب باستكرار في أثناء نومك، يتعرض شعرك للضغط. ويمكن أن يتسبب هذا الضغط في تقصف الشعر وعندما يكون شعرك مبللاً يكون من الأسهل إلحاق الضرر به أكثر مما لو كان جافاً".


وأشار ستيفنز إلى أن الشعر الرطب والرطوبة يسببان أيضا نمو البكتيريا. ويمكن أن تكون البكتيريا التي تنمو في الفراش وعلى الوسائد ضارة، ويمكن أن تسبب مشاكل للبشرة والشعر، مثل حب الشباب وقشرة الرأس. وقد تسبب البكتيريا أيضا مشاكل في الجهاز التنفسي إذا تشكل العفن.


واعتبر ستيفنز ان "إحدى أسهل الطرق لتقليل المخاطر المرتبطة بالنوم بشعر مبلل هي تقليل عدد المرات التي تغسل فيها شعرك في الأسبوع. على الرغم من أن هذه النصيحة قد تبدو بسيطة، إلا أنها تساعد في تقليل الضرر الذي تلحقه بشعرك".


وأشار إلى أن ترك بعض الوقت بين غسل الشعر ووقت النوم سيساعد أيضا. بالإضافة إلى إمكانية اعتماد أغلفة وسائد حريرية والتي يمكن أن تحمي الشعر بشكل أفضل لأنها تسمح للشعر بالانزلاق عبرها عند الحركة أثناء الليل.


وأضاف ستيفنز: "الأقمشة الناعمة تسبب احتكاكا أقل عند التقلب أثناء النوم كما أنها تساعد أيضا في الاحتفاظ بالزيوت الطبيعية داخل الشعر ما ينتج عنه شعر أكثر صحة. وإذا كنت مضطرا للذهاب إلى الفراش بشعر مبلل، يجب أن تستثمر في وسائد مضادة للماء لأن هذا سيوقف الرطوبة من اختراق الوسائد الخاصة بك وسيوقف العفن الضار والبكتيريا من التراكم".
المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:23 | 2023-01-25
16:00 | 2023-01-24
16:00 | 2023-01-24
14:00 | 2023-01-24
11:00 | 2023-01-24
08:00 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website