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المرأة

بعدما أحرجها ميل غيبسون... كيف علّقت ريتا حرب؟

Lebanon 24
25-01-2023 | 05:00
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علقت الممثلة ريتا حرب على مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والذي ظهرت فيه وهي تحاول التقاط صورة مع الممثل الأميركي ميل غيبسون خلال حفل Joy Awards الذي اقيم مؤخرا في الرياض، الا أن النجم الشهير قابلها بالرفض.
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وقالت حرب لـ"النهار": "كنت أرغب في التقاط صورة معه، لأنني أعتبر ذلك شرفاً لي، لأنّني كملايين من الناس أعتبر نفسي من جمهوره، وأعتبره أسطورة".

واضافت: "كنت أقف في الطريق الذي كان يمرّ عبره، فما حصل لا يوقع اللوم عليه بل على حراسه الشخصيّين. فعندما قيل لي إن ميل غيبسون خلفي، لم أتردّد في اغتنام الفرصة لالتقاط الصورة معه".

 وتابعت ريتا: "معليه لكشتو على كتفه، المهم أن الاحتكاك به جرى، وهذه تحصل مرة في الحياة".
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