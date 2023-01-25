بعد مرور أكثر من 11 عاماً على القضية.. فنانة تعود الى القضاء

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أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في الدعوى التي أقامها حسن أبو العينين محامي الفنانة ليلى غفران، يتهمها فيها بسبه وقذفه والتشهير به، حيث قضت المحكمة بتغريم غفران 20 ألف جنيه وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا بالحق المدني.

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، لنظر جلسة محاكمة ليلى غفران في اتهامها بالإساءة إلى محاميها، واتهامه بسرقة خاتم ألماس، عبر منشور على "فيسبوك"، وذلك بعد مرور أكثر من 11 عامًا على غلق هذه القضية؛ الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثيرين من مُستخدمي التواصل الاجتماعي عن مصير الخاتم.



وكان المحامي قد صرح سابقاً بأنه عندما تم القبض على الفتاة وبحوزتها خاتم الألماس؛ طلبت النيابة من الفنانة ليلى غفران الفاتورة الخاصة بشراء الخاتم، إلا أن الفنانة لم تستطع العثور على الفاتورة، ما يؤكد أن الخاتم جاء عن طريق هدية من أحد أصدقائها.



