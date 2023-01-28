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المرأة

شاكيرا تجهز مفاجأة لبيكيه في يوم ميلاده!

Lebanon 24
28-01-2023 | 05:00
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منذ أسبوعين حتى الآن، كانت أسماء شاكيرا وجيرارد بيكيه وكلارا شيا على شفاه الجميع، بعد أن هاجمت شاكيرا والد طفليها، وصديقته الجديدة، في أغنيتها الجديدة التي تعاونت فيها مع Bizarrap. وبينما أصبحت الأغنية ناجحة على الفور، فقد تم الإبلاغ عن أن المغنية الكولومبية تُعد أغنية جديدة وقد اختارت موعداً خاصاً جداً لإصدارها.
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قبل أيام قليلة من بلوغ شاكيرا سن 46، وقبل أن يبلغ بيكيه 36 عاماً، تم الكشف عن أن المغنية الكولومبية لديها "الهدية المثالية" لحبيبها السابق.

فقد ذكرت Univision، نقلاً عن El Diario de Cataluyna و Mamarazzis podcast، أن شاكيرا، التي ستحتفل بيوم ميلادها في نفس يوم ميلاد شريكها السابق في 2 شباط قد خططت بالفعل لمزيد من الانتقام. 

إذ ستُصدر أغنيتها الجديدة مع المغنية الكولومبية كارول جي Karol G، وكما ورد في بودكاست لورا فا ولورينا فاسكيز Mamarazzis، فقد عملت كارول جي Karol G وShakira بجد لهذه الأغنية، وقامتا بتسجيل مقطع الفيديو في يومين فقط، مع استمرار الجلسات لأكثر من 15 ساعة في اليوم.

وحضرت كارول جي مباراة في الدوري الاميركي للمحترفين بين ممفيس جريزليس ولوس أنجلوس ليكرز مرتدية قميصاً مكتوب عليه عبارة كانت جزءاً من كلمات أغنية شاكيرا الجديدة. لذلك، تُشير الشائعات إلى أن أغنية شاكيرا الجديدة قد تحتوي أيضاً على إشارات إلى بيكيه بطريقة أكثر دقة وأقل مباشرة.

وفقاً لـ El Diario de Cataluyna، ستكون الكلمات حول امرأة قوية، مع تضمين حسرة، مما يعكس ما مرت به شاكيرا مع خيانة بيكيه مع صديقته الجديدة كلارا شيا.
المصدر: سيدتي
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