انهيار الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة خلال وقوعها في مقلب برنامج "رامز نيفر إند" (فيديو)

انهارت الممثلة وعارضة الأزياء السعودية ميلا الزهراني، خلال وقوعها في مقلب برنامج "رامز نيفر إند" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة قناة mbc، ومنصة شاهد.

ودخلت الزهراني في حالة صراخ في المطعم الطائر ولم تنطق بشيء، مكتفية بالنظر أسفل منها، على وقع صرخات المحيطين بها.

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وقالت ميلا إنها من الشخصيات المسالمة، وكانت تتمنى العمل في قطاع البترول، مشيرة إلى أن حياتها تغيرت 180 درجة بعد دخولها الوسط الفني.

وأكدت أنها تلقت الكثير من عروض الزواج بعد انفصالها عن زوجها الأول، وبعد ضغط من رامز جلال، علقت النجمة السعودية قائلة: "نفسي في عريس أنا مش مُضربه عن الجواز".





يذكر أن برنامج "رامز نيفر إند" يتكون من مقلبين، الأول يستدرج ضيوفه عن طريق إيهامهم أن يذهبوا لافتتاح أحد المطاعم الكبرى.

أما المقلب الثاني فهو عبارة عن دعوة الضحية إلى مطعم طائر وأثناء تواجده على ارتفاع عال، يحدث المقلب الآخر، ويبدو أنه يجري إيهام الضحية بأن هناك عطلًا في الآلة، وبعدها يدخل الضيف في حالة فزع وخوف شديد مع كثرة اهتزاز المطعم. (فوشيا)