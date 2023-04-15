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المرأة

ما سبب ظهور خطوط سوداء على أظافرك؟

Lebanon 24
15-04-2023 | 14:00
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في حين أننا نهتم كثيراً ببشرتنا وشعرنا والعناية بهما بشكلٍ كبير، ودائماً ما نلاحظ الإشارات القادمة منهما من أجل تصحيح مسارنا، ونزيد من عنايتنا بهما، فإننا نغفل أظافرنا، وغالباً يأخذ الاهتمام بها موقعاً ثانوياً بين اهتماماتنا، إذ كل ما نعرفه عنها هو لون الطلاء الذي سيبرز جمال أيدينا، أو عند قصها.
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كما يمكن أن تكون التغييرات الطفيفة في لون وتناسق الأظافر علامات على شيء غير ضار أو خطير، لذا من المهم أن نلاحظها، مثل وجود خطوطٍ سوداء، وربما تتساءلين عن سبب كل هذا.. في ما يلي بعض الأسباب المحتملة.

علامة على صدمة أو حالة صحية خطيرة:

في حال لاحظتِ وجود خطوط سوداء أو داكنة على طول فراش الظفر، فإنها قد تكون ناتجةً عن أشياء بسيطة، مثل صدمة الظفر والصدفية أو أشياء أكثر خطورة مثل سرطان الجلد.

ويعد النزيف الشظوي الناجم عن صدمة في فراش الظفر هو السبب الأكثر شيوعاً لظهور الخطوط السوداء، كما يمكن أن تكون الخطوط السوداء أيضاً علامة على الميلانين الخطي، وهو تباين ألوان وراثي سائد بشكل شائع بين الأشخاص من أصل أفريقي - أميركي.

وإلى جانب كل ذلك، يمكن أن تتسبب بعض الأدوية والإجراءات الطبية، مثل العلاج الكيميائي، وحالات مثل: الذئبة وفيروس نقص المناعة البشرية، وتصلب الجلد والتهاب الشغاف وفطريات الأظافر وأمراض الكلى أو الرئة وأمراض الغدة الدرقية والسكري والزهري، في ظهور هذه الخطوط الداكنة على أظافرك.


وبناءً على ما ذكرناه سابقاً، وتعدد الأسباب التي تقف وراء هذه الخطوط ومراوحتها بين غير المؤذية إلى الخطيرة، فإنه من الأفضل دائماً استشارة طبيب الأمراض الجلدية إذا كنتِ قلقةً بهذا الشأن، خاصةً إذا كانت الخطوط الداكنة لا تختفي مع مرور الوقت. (زهرة الخليج) 

المصدر: زهرة
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