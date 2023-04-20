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المرأة

صاحبات أجمل عيون في العالم.. تعرفي إليهن!

Lebanon 24
20-04-2023 | 16:00
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العيون ميزة رائعة، سواء كانت بنية أو خضراء أو رمادية أو حتى سوداء، فلكل منها جاذبيتها الفريدة، وتبرز أجمل العيون دائماً في القصص، فكل نظرة تتحدث عن قصة، ولديها أغانٍ لا حصر لها، والعديد من القصائد، والصفات المُذهلة.
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نساء يمتلكن أجمل عيون في العالم:


1 . أنجلينا جولي:

لا يمكن التحدث عن العيون الجميلة، من دون ذكر عيون النجمة أنجلينا جولي الزرقاء، بصرف النظر عن أدوارها الحائزة جوائز، وجهودها الإنسانية وشفتيها المميزتين، فهي معروفة بعينيها الزرقاوين الرائعتين، اللتين تعتبران من أكثر العيون جاذبية في العالم.
 


2 . أيشواريا راي باتشان:

لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أنها من بين اللاتي لديهن أجمل عيون على هذا الكوكب، فبعد فوزها بتاج ملكة جمال العالم عام 1994، حصلت أيشواريا على ألقاب عديدة أخرى، من بينها "صاحبة أجمل عيون".
 



3 . آمبر هيرد:

أمبر هيرد لديها أجمل وجه في العالم، وفقاً للنسبة الذهبية للجمال، وتتمتع هيرد بالوجه الأكثر مثالية في العالم، وبالتالي لا عجب أيضاً أن الوجه الأكثر مثالية في العالم يمتلك أيضاً أجمل عينين.
 


4 . أدريانا ليما:

تتمتع عينا عارضة الأزياء البرازيلية، أدريانا ليما، بجاذبية مغناطيسية، وبسبب جمالها الساحر وجاذبيتها العالية، تعد واحدة من أكبر عارضات فيكتوريا سيكرت، فظلت أشهر عارضة حتى سن الـ36 عاماً.
 
المصدر: زهرة
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