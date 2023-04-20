صاحبات أجمل عيون في العالم.. تعرفي إليهن!

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العيون ميزة رائعة، سواء كانت بنية أو خضراء أو رمادية أو حتى سوداء، فلكل منها جاذبيتها الفريدة، وتبرز أجمل العيون دائماً في القصص، فكل نظرة تتحدث عن قصة، ولديها أغانٍ لا حصر لها، والعديد من القصائد، والصفات المُذهلة.نساء يمتلكن أجمل عيون في العالم:1 . أنجلينا جولي:لا يمكن التحدث عن العيون الجميلة، من دون ذكر عيون النجمة أنجلينا جولي الزرقاء، بصرف النظر عن أدوارها الحائزة جوائز، وجهودها الإنسانية وشفتيها المميزتين، فهي معروفة بعينيها الزرقاوين الرائعتين، اللتين تعتبران من أكثر العيون جاذبية في العالم.