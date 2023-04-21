هبة عبوك بعد انفصالها عن حكيمي: لست الأولى ولن أكون الأخيرة

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لا تزال تداعيات قضية انفصال الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية ذات الإصول التونسية هبة عبوك عن زوجها نجم كرة القدم العالمية أشرف حكيمي، تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة العالمية والعربية.فبعد أن فوجئت عبوك بتسجيل حكيمي لكل أملاكه باسم والدته، وفشلها في الحصول على نصف ثروته، خرجت عبوك عن صمتها، لتؤكد أنها لا تفكر بـ"الأشياء المادية"، وأن "صحة أطفالها" هو كل ما يهمها، وفق تصريحات نشرتها مجلة (ELLE) الإسبانية.والتقى حكيمي، 24 سنة، وهبة عبوك، 36 سنة، لأول مرة في 2018 عندما انتقل نجم المنتخب المغربي من فريق ريال مدريد الإسباني إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني، وبعد نحو عامين أنجبا خلالهما طفلين، تزوجا رسمياً.وجاء في التصريحات المنسوبة لـ"عبوك": "تذكر، لا يمكنك التحكم في كل شيء في الحياة، ولكن يمكنك التحكم في كيفية تفاعلك معها، تخلص من الحاجة إلى الكمال، واحتضن جمال اللحظة الحالية".وأضافت: "أهم شيء بالنسبة لي هو صحة أطفالي وكل شيء آخر، في الواقع، يأتي لاحقا.. عندما تنفصل فإنك تعيد هيكلة حياتك، لكنها ليست شيئا مميزا أيضًا.. نعم مع وجود طفلين، يكون الأمر معقدا من الناحية العاطفية، لكنني لست الأولى ولن أكون الأخيرة".وأكملت عبوك، التي ظهرت على غلاف المجلة الإسبانية، في أيار، للحديث عن رؤيتها وفلسفتها في الحياة، أن "الشيء المهم هو أنني أشعر براحة البال لأنني حاولت وفعلت كلّ ما كان عليّ القيام به".وأكدت أنها ليس لديها أي ارتباط بالأشياء المادية، وقالت: "غادرت المنزل، بيدين فارغتين؛ واحدة في الأمام والأخرى في الخلف، دون دعم من عائلتي، لكن كان علي أن أفعل ذلك؛ لأن بيئتي لن تسمح لي بالنمو أو أن أكون حراً، كانت حياتي أو حياتهم، وقررت القتال من أجل نفسي".وختمت تصريحاتها: "في الحياة هناك العديد من اللحظات الجيدة وأيضًا اللحظات السيئة الأخرى، أنت تتزوج من أجل الحب، وتطلق لقلة الحب، الناس يتطورون ويتغيرون وينمون ويأخذون مسارا في بعض الأحيان، وقد تكون هناك أيضًا نقطة تتوقف عندها تجد نفسك".