31
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
سعره 82 ألف دولار.. سرقة خاتم خطوبة بطلة Emily In Paris
Lebanon 24
11-05-2023
|
08:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرضت النجمة الأمركية ليلي كولينز للسرقة خلال تواجدها في أحد الفنادق الفاخرة بمدينة ويست هوليوود، في لوس أنجلوس.
وفي التفاصيل، اختفى خاتم خطوبة ليلي كولينز الماسي، الذي منحها إياه زوجها تشارلي ماكدويل، من الفندق الذي تواجدت به لقضاء إجازتها الصيفية.
Advertisement
وقالت نجمة مسلسل Emily in Paris إنها حرصت على الاحتفاظ بجميع مقتنياتها الثمينة، بما في ذلك خاتم خطوبتها بالخزنة المتاحة في غرفة الفندق، لكنها صُدمت عندما عادت ولم تجده في مكانه.
وقال المصدر إن السلطات المعنية تتعامل مع هذه السرقة بمنتهى الأهمية، خاصة أن قيمة الخاتم تبلغ نحو 82 ألف دولار.
ووفقًا لموقع "تي إم زي" الإخباري، لم تكن هناك علامات تدل على الدخول القسري؛ ما يعني بشكل أساسي أن سرقة الخاتم جاءت من تخطيط داخلي، وأضاف الموقع أن الشرطة تعمل الآن على مراجعة كاميرات المراقبة للتعرف على السارق.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
13:43 | 2023-05-11
11/05/2023 01:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن انفصالهما.. جيسيكا عازار تنشر صورة زوجها وهكذا علّقت عليها
Lebanon 24
بعد أنباء عن انفصالهما.. جيسيكا عازار تنشر صورة زوجها وهكذا علّقت عليها
00:59 | 2023-05-11
11/05/2023 12:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان فاضح ميريام كلينك "تتنزه" في وسط بيروت.. شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها (صور)
Lebanon 24
بفستان فاضح ميريام كلينك "تتنزه" في وسط بيروت.. شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها (صور)
03:48 | 2023-05-11
11/05/2023 03:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-05-11
11/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
06:12 | 2023-05-11
11/05/2023 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2023-05-11
الإعلامية الشهيرة تقع بورطة جديدة.. تلقت تهديداً بسبب حلقة الفنانة المعروفة!
14:00 | 2023-05-11
ثوب كيت ميدلتون المكرر يجذب الانتباه بتوقيع ايلي صعب.. ما قصته؟
11:00 | 2023-05-11
نصائح لتحصلي على التغذية السليمة أثناء الرضاعة
08:00 | 2023-05-11
تفتيح اليدين من أول استعمال.. اليك الوصفة السحرية
05:00 | 2023-05-11
للحفاظ على نضارة البشرة .. 3 طرق لتعزيز الكولاجين
02:00 | 2023-05-11
6 حيل مفيدة جداً لتعزيز كثافة الشعر الرقيق
فيديو
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
00:27 | 2023-05-11
12/05/2023 01:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
23:11 | 2023-05-10
12/05/2023 01:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
12/05/2023 01:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact