سعره 82 ألف دولار.. سرقة خاتم خطوبة بطلة Emily In Paris

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تعرضت النجمة الأمركية ليلي كولينز للسرقة خلال تواجدها في أحد الفنادق الفاخرة بمدينة ويست هوليوود، في لوس أنجلوس.وفي التفاصيل، اختفى خاتم خطوبة ليلي كولينز الماسي، الذي منحها إياه زوجها تشارلي ماكدويل، من الفندق الذي تواجدت به لقضاء إجازتها الصيفية.وقالت نجمة مسلسل Emily in Paris إنها حرصت على الاحتفاظ بجميع مقتنياتها الثمينة، بما في ذلك خاتم خطوبتها بالخزنة المتاحة في غرفة الفندق، لكنها صُدمت عندما عادت ولم تجده في مكانه.وقال المصدر إن السلطات المعنية تتعامل مع هذه السرقة بمنتهى الأهمية، خاصة أن قيمة الخاتم تبلغ نحو 82 ألف دولار.ووفقًا لموقع "تي إم زي" الإخباري، لم تكن هناك علامات تدل على الدخول القسري؛ ما يعني بشكل أساسي أن سرقة الخاتم جاءت من تخطيط داخلي، وأضاف الموقع أن الشرطة تعمل الآن على مراجعة كاميرات المراقبة للتعرف على السارق.