4 عادات تجلب التعاسة إلى زواجك.. احذريها

Advertisement

تبدأ حماية الزواج من التعاسة من البحث عن الأسباب التي تجلب التعاسة للزوج، وبذل الجهد لتجنبها أو تغييرها، حيث أن هناك بعض العادات التي تبدو عادية للبعض إلا أنها تجعل العلاقة بين الزوجين في حالة صراع مستمر، مما يؤدي إلى زواج تعيس وحياة زوجية مهددة بالانهيار. تابعي القراءة لتتعرفي إلى أهم العادات التي تجلب التعاسة إلى زواجك، واحرصي على تجنبها أو تغييرها إذا كنتِ تفعلين إحداها.1- المقارنةمن أسوأ العادات التي تدمر الزواج هي المقارنة، فالبعض يقارن حياته بحياة الآخرين بنيّة البحث عن أسباب لتحسين حياته، بينما لا تجلب المقارنة سوى السخط والإحباط والغضب، وبالتالي التعاسة.لا تقارني زوجك بالرجال الآخرين، أو حياتك الزوجية وإمكانيات أسرتك بحياة الآخرين، فالجميع يظهرون الأشياء الجيدة، وبالتالي قد تشعرين أن حياة الآخرين أفضل من حياتك في كل شيء، مما يشعركِ بالسخط تجاه حياتك، والاستياء من زوجك، وجميع هذه المشاعر لن تؤدي سوى إلى التعاسة والخراب.2- تجاهل احتياجات الشريكإذا كان زوجك يتجاهل احتياجاتك ورغباتك، بالتأكيد سوف تشتعل بينكما المشاكل وتصبحان غير سعداء، على الجانب الآخر زوجك أيضاً لديه احتياجات ورغبات، وتجاهلك لتلك الاحتياجات والرغبات سوف تؤدي إلى نفس النتيجة، التعاسة.3- عدم التواصلقد يبدو التواصل مع زوجك أمراً بسيطاً، إلا أنه على قدر بساطته يمثّل جزءاً رئيسياً من نجاح العلاقة، فإهمال التواصل يحطم التفاهم والانسجام بينكما، ومع مرور الوقت تصبحان غريبان عن بعضكما، وتتسلل التعاسة على الزواج، وربما ينتهي الزواج فقط لأن الزوجين لم يعودا قادرين على التواصل.4- انتظار المقابل بالتساويالحياة الزوجية تعتمد على المشاركة والمصالح المتبادلة بين الزوجين، طوال الوقت تفعلين خدمات لزوجك ويفعل هو في المقابل خدمات لكِ، ولكن هذه الخدمات لا يمكن أن تُقاس باستمرار ليصبح كل طرف في انتظار مقابل مساوِ لكل خدمة يقدمها للآخر، هذه العادة تشعركما بالنديّة وكأنكما في حرب مستمرة، وتجلب الطاقة السلبية والتعاسة لحياتكما. (نواعم)