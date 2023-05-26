دينا الشربيني تكشف عن مواصفات حبيبها الجديد.. ما هي؟

تصدّرت النجمة المصرية دينا الشربيني حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت بعض مواصفات "حبيبها الجديد"، مؤكدة أنه من أبناء بلدها؛ لكنه ليس من الوسط الفني.

وبسؤالها عن قصة الحب التي تعيشها، قالت الممثلة البالغة 38 عاماً، في تصريحات إعلامية حديثة، "بعيش قصة حب"، ووصفت حبيبها بأنه "شخص جدع ومحترم ومصري من خارج الوسط الفني".

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ورغم أن الشربيني اكتفت بتلك الكلمات لدى حديثها عن حبيبها الجديد، إلا أن العديد من المواقع، ومتتبعي أخبار النجوم عبر "السوشال ميديا" قاموا بتداولها، منتظرين ما ستكشفه الأيام عن هويته.