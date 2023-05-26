كيف يضمن لك لعاب الفم العناية بصحتك؟

ربّما لا تفكّرين كثيرا في لعابك إلا عندما تشعرين بجفاف مزعج في الفم، جراء تناولك أي من أنواع الأدوية المزيلة للاحتقان.



لكن ما يجب أن تعرفيه هو أن اللعاب يقوم بكثير من الأدوار لتطهير فمك، فجزء صغير من اللعاب يساعد على إزالة بعض الأطعمة المُتبقية في الفم، والمواد الموجودة في اللعاب يمكن أن تساعد على محاربة بعض الأمراض والتصدي أيضا لمشكلة التسوس.

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وعلى الرغم من أن اللعاب يتألف بشكل رئيسي من الماء، إلا أنه يحتوي أيضًا على البروتينات والإنزيمات والهرمونات، وهو ما يمنحه بعض الأدوار الإضافية التي يمكن أن تفيد في العناية بالصحة.

وفي حين أن اللعاب يجب أن يكون شفافاً ورقيقاً نسبياً، فمن ثم حال اكتشافك أنه صار بلون أو قوام معين، فإن ذلك قد يكون دليلا على الإصابة ببعض الحالات الطبية التي يجب الانتباه إليها.





وفقًا لموقع Healthgrades، فإنه في حال اكتشافك وجود دم في لعابك، خاصة بعد تنظيف الأسنان، فقد يشير ذلك إلى إصابتك بالتهاب اللثة أو التهاب الأنسجة الرابطة.

كما أن وجود اللثة الملتهبة أو المصابة بالنزيف قد يعني وجود بكتيريا في القلب أو الأوعية الدموية.

وقد يشير اللعاب الأصفر إلى وجود البلغم، وهو ما يعني أنكِ قد تكوني مصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية.

وحال اكتشفت أن لعابك سميك وبه بعض البقع البيضاء، فقد يكون ذلك علامة دالة على وجود عدوى فطرية، أو داء المبيضات، في فمك، علما بأن هذا المرض يحدث نتيجة تراكم فطر المبيضة البيضاء Candida albicans داخل الفم، وهو ما يجب أن تنتبهي إليه لتحذري منه تماماً.