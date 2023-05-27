Advertisement

المرأة

فستانٌ يتربع على "عرش الموضة" في صيف 2023.. إكتشفيه الآن

Lebanon 24
27-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1071223-638207756212142467.jpg
Doc-P-1071223-638207756212142467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتربع الفستان الكاشف للكتف "الأوف شولدر" على عرش الموضة النسائية في صيف 2023 ليبوح بأنوثة المرأة ويمنحها إطلالة أنيقة تنطق بالرقة والجاذبية، على غرار النجمة العالمية جينيفر لوبيز، التي تألقت به مؤخراً.
Advertisement

وأوضحت مجلة "Instyle" المعنية بالموضة والجمال أن الفستان "الأوف شولدر" يأتي هذا الموسم بقصة ماكسي فضفاضة ليمنح المرأة إحساساً بالراحة أثناء الارتداء، مع تسليط الضوء على الوسط ليغازل القوام.

ويزدان الفستان الأوف شولدر بنقوش الزهور الحالمة ويخطف الأنظار إليه بالألوان الزاهية مثل الأزرق السماوي والوردي والبرتقالي ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والانطلاق.

وأشارت "Instyle" إلى أنه يمكن تأكيد الطابع الصيفي للإطلالة من خلال تنسيق الفستان الأوف شولدر مع صندل ذي كعب مخروطي وبمظهر مجدول.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2023-05-27
23:00 | 2023-05-26
16:00 | 2023-05-26
14:00 | 2023-05-26
11:00 | 2023-05-26
08:00 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website