فستانٌ يتربع على "عرش الموضة" في صيف 2023.. إكتشفيه الآن

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وأوضحت مجلة "Instyle" المعنية بالموضة والجمال أن الفستان "الأوف شولدر" يأتي هذا الموسم بقصة ماكسي فضفاضة ليمنح المرأة إحساساً بالراحة أثناء الارتداء، مع تسليط الضوء على الوسط ليغازل القوام.ويزدان الفستان الأوف شولدر بنقوش الزهور الحالمة ويخطف الأنظار إليه بالألوان الزاهية مثل الأزرق السماوي والوردي والبرتقالي ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والانطلاق.وأشارت "Instyle" إلى أنه يمكن تأكيد الطابع الصيفي للإطلالة من خلال تنسيق الفستان الأوف شولدر مع صندل ذي كعب مخروطي وبمظهر مجدول.