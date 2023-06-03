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المرأة

أفكار هدايا لتقديمها إلى العروس في حفل توديع العزوبية

Lebanon 24
03-06-2023 | 08:00
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لا يجب تقديم الهدايا الباهظة للعروس خلال حفل توديع العزوبية، اذ يكفي أن تكون الهدية مميزة، بل وفي بعض الأحيان قد تكون مضحكة أيضاً.
 
أفضل أفكار هدايا حفل توديع العزوبية، هي تلك الأفكار الصغيرة من أشيائها المفضلة، مثل: قبعة شمسية، أو كاميرا صغيرة لتسجيل الذكريات، أو زجاجة من عطرها المفضل، على عكس الهدايا الخاصة بالزوجين معاً، فهذه الأفكار يجب أن تكون خاصة بالعروس فقط.
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بيجاما بيضاء أنيقة:
دللي العروس بشراء بيجاما بيضاء ناعمة من الساتان. تأكدي فقط أنها لم تحصل على واحدة منها، وفي حال تبين لك أنها تملك واحدة، يمكنك استبدال البنطال بشورت مثلاً. هذه البيجاما التي ستكرر ارتداءها في العطلات وشهر العسل بالتأكيد ستكون مميزة.

قلادة شخصية:
ستحب العروس، بالتأكيد، أن تكون لديها قلادة شخصية، وإليك الأفكار: "اختميها باسمها، أو اسمها الجديد إن كانت ستستبدل اسم عائلتها بعائلة الزوج، أو تاريخ الزفاف"، وستشكل هذه القلادة ذكرى رائعة وخالدة.

 
دفتر ضيوف حفل توديع العزوبية:
يمكنك مفاجأة العروس بالاتفاق المسبق مع الضيوف بكتابة ملاحظات سعيدة لها، أو تضمين صور التقطوها معها في وقت سابق، لتكون مفاجأة تدمع معها عيونها سعادة.

كاميرا فورية صغيرة:
إذا كانت تكلفة هذه التكنولوجيا باهظة، فيمكنك بالاتفاق مع بقية الأصدقاء على المشاركة في شراء كاميرا صغيرة فورية، وستكون الهدية المثلى لحقيبتها في شهر العسل.

 
الإطلالات المماثلة:
يمكنك، بالتعاون مع صديقاتها، شراء مجموعة من الإطلالات المتماثلة مع العروس في ليلة توديع العزوبية، ما يجعل الحفل شيئاً مميزاً، لا ينسى، كما ستوثق الصور الهدية بطريقة مميزة.

قرط الحب:
قرط ذهبي صغير الحجم، بكلمة مليئة بالمحبة، أو حرفين فقط من اسمها، سيجعل العروس قادرة على ارتدائه للأبد.

زيت التدليك والاستحمام:
هذا الزيت المرطب من زيوت جوز الهند والأرغان والجوجوبا وزيت الخروع، سيهدئ حدة توتر العروس قبل ليلة العمر، كما سيجعلها تشعر بالاسترخاء الفائق، فلا تترددي في شرائه لها. (زهرة الخليج)
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