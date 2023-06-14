إبرة البروفايلو.. ثورة جديدة في عالم التجميل

أثبتت تقنية البروفايلو والتي ظهرت منذ سنوات قليلة ماضية قدرتها على تحقيق العديد من الفوائد للبشرة، فمحتواها يعمل على إمداد البشرة بالمكونات التي تفقدها البشرة مع التقدم في السن. ما هي فوائد إبرة البروفايلو؟ مم تكون؟ هل هي تقنية آمنة؟ أم لها مضاعفات جانبية؟

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إبرة البروفايلو Profhilo كناية عن حقن مصنوعة من حمض الهيالورونيك Hyaluronic Acid، بتركيز عالٍ والذي يصتع من نوع معين من خلايا جلد الحيوانات، وإنما بدرجة فائقة النقاء، ثم تتم إضافة أحماض أخرى إليه، مثل حمض الجليكوليك Glycolic acid وفيتامين A.

عادة ما تحتوي إبرة البروفيلو على 10 نقاط محددة، يتم حقنها مباشرة تحت سطح الجلد في المنطقة المراد علاجها، وذلك على مدى جلستين كمرحلة أولى، تفصل ما بينهما 4 أسابيع، ثم جلسة واحدة كل 4 إلى 6 أشهر. بعد مضي هذه المدة، تبدأ المرحلة الثانية التي يتم خلالها تعزيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين Elastin للحصول على بشرة أكثر نعومة وامتلاءً.

إلى ذلك، تبلغ جرعة إبرة البروفايلو قرابة 2 مليليتر، فيقوم الجلد بامتصاص مكوناتها داخل دائرة قطرها 2 سنتم من موضع الحقن، لذا يعتبر أطباء التجميل أن النقاط الـ 10 من جرعة إبرة البروفايلو كافية لكامل الوجه.

تعمل إبرة البروفايلو عمل السيليكون، لكن هناك فرق بين الاثنين، فهي كناية عن مرطب وليست حشوة، وظيفتها الحفاظ على الرطوبة في الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، كما أنها مثالية للمناطق الحساسة، مثل العنق والجبين التي يصعب علاجها باستخدام الحشوات التقليدية.



ما هي فوائد ومزايا إبرة البروفايلو؟

تهدف إبرة البروفايلو إلى علاج شيخوخة البشرة والتخفيف من حدة التجاعيد في الوجه، الرقبة واليدين، وذلك من خلال حث البشرة على إنتاج الكولاجين والإيلاستين Elastin في البشرة، ما يساعد على شد البشرة وتجديد خلاياها.

تخفف من حدة الخطوط التعبيرية والتي يكثر ظهورها في محيط الفم والعين وعلى الجبهة.

تعمل على شد ورفع الخدود، دون أن تبدو ممتلئة بشكل مبالغ به.

ترطب البشرة من الداخل بشكل عميق وتحسن نسيج الجلد.



نتائج إبرة البروفايلو

لا تظهر نتائج إبرة البروفايلو بشكل فوري، لأنها علاج قائم على مرحلتين ولمدة 4 أسابيع، وخلال هذه المدة، ستعمل البشرة على إنتاج الإيلاستين والكولاجين لجعل مظهر البشرة الخارجي أكثر نعومة وامتلاء، ولكن يمكن ملاحظة نتائج بسيطة بعد الجلسة الأولى.





أما النتائج الكاملة التي تستمر لمدة 6 أشهر أو أكثر بحسب نوع البشرة، تبدأ بالظهور بعد المرحلة الثانية من العلاج، حيث يكون الجلد قد أنتج كمية أكبر من الإيلاستين والكولاجين.







ما بعد إبرة البروفايلو

بالرغم من أن إجراء الحقن بإبرة البروفايلو لا يتطلب فترة نقاهة بعده، إلا أن الأطباء ينصحون ببعض الإجراءات الاحترازية، قبل وبعد العلاج، منها:

تجنب تناول الأسبرين أو أي نوع من أنواع الأدوية المضادة للالتهابات في غضون 24 ساعة قبل العلاج.

الامتناع عن تطبيق المكياج بعد العلاج.

تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشاقة والسباحة لمدة 24 ساعة.

تجنب البخار والساونا لبضعة أيام بعد العلاج.

تطبيق الكمادات الباردة في حال وجود أي كدمات.





الآثار الجانبية لإبرة البروفايلو

كسواها من التقنيات التجميلية، قد تخلف إبرة البروفايلو آثاراً جانبية طفيفة، كتورم طفيف في الوجه أو المنطقة التي تم حقنها، بعض الكدمات، وفي حالات نادرة، يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل تحسسية، عدوى أو تلف في الأعصاب.