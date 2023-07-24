منتج مشهور يعترف: انا سبب متاعب الفنانة المحبوبة!

أصرّ المنتج أحمد الزواوي على اعترافه بأنه المتسبّب في متاعب الفنانة فيفي عبده الأخيرة، وأنه فعل ذلك لعدم قدرته على الحصول على مبلغ مالي كبير له في ذمّتها.

وقال الزواوي، في حديث تلفزيوني: "أنا سبب اللي فيفي عبده فيه، ولا أخشى في الله لومة لائم، ولا أخاف من حد نهائي لا بشر ولا غير بشر، إلا ربنا فقط".

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وأضاف: "ربنا قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وأنا طلبت حقي بالقانون والأصول، وبعدها آذيتها زي ما آذتني، ولو طوّلتها هموّتها... لو افترضنا إن النص مليون جنيه بتوعي في 2017 كانوا كل ما أملك وتحويشة العمر، يبقى مش ضيعت مستقبلي، في ناس بتقتل وأنا مقتلتش، أنا بتعامل بالقانون الإلهي الجزاء من جنس العمل، وعجّزتها زي ما عجّزتني".