بعد تسببها في حادث أليم بالكويت... من هي فاطمة المؤمن؟

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تصدر اسم الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن الترند على منصة إكس، في الكويت والعالم العربي، بعد تسببها بحادث مروري أليم فجر الجمعة، في الكويت، بسبب تجاوزها الإشارة الحمراء أثناء القيادة، ما أسفر عن وفاة مواطنين ونقل 3 أشخاص إلى العناية المركزة.وفي تفاصيل الحادث، تجاوزت فاطمة، إشارة المرور الحمراء، فاصطدمت سيارتها بسيارة أخرى تقل 4 أشخاص، عند تقاطع طريق الملك فهد، ما أدى لوفاة اثنين وإصابة شخصين، بالإضافة إلى مرافق فاطمة، وتم نقلهم إلى وحدة العناية المركزة، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.وأكدت صحيفة المجلس الكويتية أن الشرطة المحلية، قامت بإيقاف المدونة فاطمة المؤمن على ذمة التحقيق في الحادثة، من دون وجود أي معلومات مؤكدة أو تصريحات رسمية من قبل عائلة الأخيرة أو الجهات الرسمية في البلاد.ونشر المجلس عبر حسابه على منصة إكس أن المواطنة الفاشينستا المتسببة في وفاة مواطنين، تم إلقاء القبض عليها وكانت في حالة غير طبيعية عند وقوع الحادث، وبجوارها مرافق في السيارة، ووجهت لها 3 تهم، هي قيادة السيارة بحالة غير طبيعية، والقتل الخطأ، وتجاوز الإشارة الحمراء، ولا تزال على ذمة التحقيق.ومنذ تصدر اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الرواد البحث عن تفاصيل تتعلق بحياة البلوغر، وهي تدعى فاطمة عصام حمد المؤمن، مهندسة معمارية، وخبيرة تجميل، وفاشينستا، ومدونة أزياء كويتية، تبلغ من العمر 30 عاماً، لديها شقيقتان، مريم المؤمن تعمل محامية، والأخرى صمود المؤمن تعمل في مجال التمثيل.دخلت مجال الأزياء والتجميل عام 2014، ونشطت فيه بشكل كبير، حتى أصبحت إحدى أشهر الشخصيات العربية المؤثرة في عالم الجمال والأناقة.ولدت فاطمة في دولة الكويت، وبعد إنهائها مرحلة الثانوية، ابتُعِثت إلى خارج الكويت لدراسة الهندسة المعمارية، وتخرجت من جامعة ميامي في فلوريدا، وبعد التخرج التحقت بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبرنامج الهندسة للعمل في شيكاغو، ثم عادت إلى الاستقرار في الكويت، وعملت كمهندسة معمارية في القطاع الخاص لمدة سنتين.خلال ذلك، بدأت تنشط بشكل كبير في مجال الأزياء والتجميل والموضة، الذي سرعان ما اشتهرت فيه، كما لديها عطور تحمل اسمها، ويتابعها عبر حسابها على منصة إكس 13 ألف متابع فقط، فيما يتابعها نحو 2 مليون عبر حسابها على إنستغرام.