Advertisement

المرأة

3 طرق لمقاومة تأثير مخاوف الأمهات على تربية أطفالهنّ

Lebanon 24
19-09-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1108933-638307332529323457.jpg
Doc-P-1108933-638307332529323457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 

 

الخوف والقلق قد تكون مشاعر طبيعية تنتاب الأمهات بسبب المسؤولية الكبيرة التي يتحملنها، ولكن السماح للمخاوف بالسيطرة على تفكيرهنّ، يؤثر سلباً على تربية الطفل، فيصبح اعتمادي وغير واثق في نفسه لأنه اعتاد على الحماية الزائدة من الأم.

فيما يلي 3 طرق لمقاومة مخاوفك ومنع سيطرتها على تفكيرك وحماية طفلك من آثارها السلبية.

 

1.      توقفي عن افتراض السيناريوهات الأسوأ

أصبح السائد هو افتراض السيناريو الأسوأ لكل شيء، مثلاً تفترض الأم أن مجرد خروج طفلها من المنزل سوف يعرّضه للاختطاف، أو أن الذهاب إلى مدينة الألعاب يعني تعرض طفلها لحوادث الأفعوانيات.

لمنع ذلك، حاولي طرد السيناريوهات السيئة من عقلك، وتحلي بالتفكير الإيجابي، وافترضي الأفضل حتى لا يسيطر الخوف عليكِ ويقيد اختيارات طفلك.

 

2.      لا تبالغي في مساعدة طفلك

رغبة الأم في عدم تعريض طفلها لأي تعب أو معاناة أو تجربة فشل، يدفعها للمبالغة في مساعدته وحمايته طوال الوقت، وهو ما قد يضمن أمانه وفقاً لأفكارها ولكنه سيعرّضه لفقدان مهارات مهمة تجعله مستقلاً، فينشأ اعتمادي، غير ناضج، وغير واثق في نفسه. لذا امنحي طفلك فرصة للاستقلال والاعتماد على نفسه عبر الحد من مساعداتك له.

 

3.      ثقي في طفلك

يدفع الخوف الكثير من الأمهات إلى المبالغة في حماية الطفل، سواء عبر تقييد نشاطه أو مراقبته طوال الوقت، وهو ما يجعله غير واثق في نفسه لأن والدته لا تثق فيه. من الواجب الوثوف بطفلك وبقدراته على مواجهة الأزمات الطارئة العابرة، ومنحه فرصة للانطلاق في الحياة دون حماية زائدة، وتجربة الخطأ ليتعلم منه الصواب، ويهذب نفسه بالتواضع.

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2023-09-19
03:34 | 2023-09-19
01:51 | 2023-09-19
23:00 | 2023-09-18
16:00 | 2023-09-18
14:00 | 2023-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24