ماسكات لتفتيح البشرة وجعلها أكثر جاذبية

يُعد استخدام المكونات الطبيعية لتفتيح وتبييض البشرة من أفضل الطرق التي يمكن اللجوء إليها، حيث إنها تعمل على التفتيح بأمان دون وجود أي أضرار محتملة، وإذا كنت تريد تفتيح بشرتك عليك بمتابعة السطور التالية لتتعرف على ماسك تفتيح البشرة من أول مرة وكيفية تحضيره في المنزل.

ماسك الكركم

الكركم له تأثير فعال في تفتيح البشرة إلى جانب علاج مشكلات البشرة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والتقليل من حب الشباب والبثور.

- عليك بمزج ملعقة من الكركم البودرة مع ملعقتين من اللبن وقطرات من عصير الليمون.