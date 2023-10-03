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المرأة

ماسكات لتفتيح البشرة وجعلها أكثر جاذبية

Lebanon 24
03-10-2023 | 14:00
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يُعد استخدام المكونات الطبيعية لتفتيح وتبييض البشرة من أفضل الطرق التي يمكن اللجوء إليها، حيث إنها تعمل على التفتيح بأمان دون وجود أي أضرار محتملة، وإذا كنت تريد تفتيح بشرتك عليك بمتابعة السطور التالية لتتعرف على ماسك تفتيح البشرة من أول مرة وكيفية تحضيره في المنزل.

ماسك الكركم

الكركم له تأثير فعال في تفتيح البشرة إلى جانب علاج مشكلات البشرة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والتقليل من حب الشباب والبثور.

- عليك بمزج ملعقة من الكركم البودرة مع ملعقتين من اللبن وقطرات من عصير الليمون.

- يتم تقليب المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا ويتم فردها على البشرة بعد تنظيفها.

- يترك الماسك حتى يجف على البشرة ويغسل الوجه بالماء الفاتر ويتم تجفيفه.

ماسك النشا والليمون

- تخلط معلقة كبيرة من النشا مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- يفرد الماسك على البشرة ويترك حتى يجف وتُغسل البشرة بالماء الدافئ.

ماسك النشا وزيت الزيتون

- تخلط ملعقة من النشا مع ملعقة من الماء الساخن ويقلبوا حتى يذوب النشا تمامًا.

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- تدهن البشرة بزيت الزيتون ويوضع خليط النشا فوقه على البشرة، ويترك لمدة نصف ساعة وتغسل البشرة بالماء الدافئ.

كيفية استخدام ماسك تفتيح البشرة

بشكل صحيح؟

عند استخدام ماسك تفتيح البشرة يجب اتباع العديد من الأمور المهمة قبل تطبيقه حتى يكون له نتيجة فعالة وهي:

- إزالة المكياج الموجود على البشرة.

- تنظيف البشرة بالغسول المناسب لنوع البشرة والماء الدافئ.

- يجب تنظيف الماسك على الوجه بالكامل والرقبة باستثناء منطقتي العينين والشفاه.

- تدليك الماسك قليلاً على البشرة قبل تركه لفترة زمنية معينة.

- الحرص على غسل الماسك من على البشرة بالماء الدافئ أو الفاتر فقط، والابتعاد عن الماء الساخن.

- وضع نوع مرطب جيد للبشرة.

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